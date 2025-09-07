Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера

Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до РФ

52-річний львів’янин Михайло Сцельніков випустив сім куль у колишнього Голову Верховної Ради

Підозрюваний у вбивстві ексспікера Ради і нардепа Парубія, львів’янин Михайло Сцельніков зберігав боєприпаси у своїй квартирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 1 вересня під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні підозрюваного два піротехнічних вироби, 50 гільз до набоїв і 85 контейнерів для пластикових гільз. Також у квартирі Сцельнікова слідство вилучило аркуш паперу з витягом статей законодавства, флешки, мобільні телефони, ордени та медалі СРСР та України у кількості 33 штуки, 25 значків та металевих зірочок.

Крім того, у будинку в селі Колодіївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, де переховувався підозрюваний, правоохоронці натрапили на особливу знахідку – листівку з рукописним написом: «…твой сын Миша». Ймовірно, йдеться про сина підозрюваного Михайла-Віктора Сцельнікова, який у 2023 році загинув у боях за Бахмут.

Окремо редакції вдалося дізнатися деталі маскування слідів злочину підозрюваним. За даними слідства, після вбивства політика Андрія Парубія Михайло Сцельніков спалив власний одяг на території лісового масиву у місті Винники Львівської області. Далі розібрав електровелосипед, переднє колесо та акумуляторну батарею яких викинув в озеро. В озері Лісне вбивця Парубія втопив своє знаряддя злочину – пістолет. Додамо, що на місці вбивства народного депутата Андрія Парубія (вул. Єфремова, 48 у Львові) правоохоронці відшукали сім гільз.

Ще кілька цікавих моментів. Під час допиту підозрюваний розповів, що після вчинення вбивства поїхав до села Колодіївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Туди його спрямувала невідома особа, з якою Михайло Сцельніков тримав зв’язок через Telegram. Ця ж особа наказала підозрюваному очікувати подальших вказівок щодо переховування та втечі. Однак у подальшому Сцельнікова викрили працівники поліції.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Також підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Зокрема, львівська письменниця Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова. Вона зазначила, що затриманий майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.