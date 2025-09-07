Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера
Підозрюваний зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до РФ
фото: hromadske

52-річний львів’янин Михайло Сцельніков випустив сім куль у колишнього Голову Верховної Ради

Підозрюваний у вбивстві ексспікера Ради і нардепа Парубія, львів’янин Михайло Сцельніков зберігав боєприпаси у своїй квартирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, 1 вересня під час невідкладних слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні підозрюваного два піротехнічних вироби, 50 гільз до набоїв і 85 контейнерів для пластикових гільз. Також у квартирі Сцельнікова слідство вилучило аркуш паперу з витягом статей законодавства, флешки, мобільні телефони, ордени та медалі СРСР та України у кількості 33 штуки, 25 значків та металевих зірочок.

Крім того, у будинку в селі Колодіївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, де переховувався підозрюваний, правоохоронці натрапили на особливу знахідку – листівку з рукописним написом: «…твой сын Миша». Ймовірно, йдеться про сина підозрюваного Михайла-Віктора Сцельнікова, який у 2023 році загинув у боях за Бахмут.

Окремо редакції вдалося дізнатися деталі маскування слідів злочину підозрюваним. За даними слідства, після вбивства політика Андрія Парубія Михайло Сцельніков спалив власний одяг на території лісового масиву у місті Винники Львівської області. Далі розібрав електровелосипед, переднє колесо та акумуляторну батарею яких викинув в озеро. В озері Лісне вбивця Парубія втопив своє знаряддя злочину – пістолет. Додамо, що на місці вбивства народного депутата Андрія Парубія (вул. Єфремова, 48 у Львові) правоохоронці відшукали сім гільз.

Ще кілька цікавих моментів. Під час допиту підозрюваний розповів, що після вчинення вбивства поїхав до села Колодіївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Туди його спрямувала невідома особа, з якою Михайло Сцельніков тримав зв’язок через Telegram. Ця ж особа наказала підозрюваному очікувати подальших вказівок щодо переховування та втечі. Однак у подальшому Сцельнікова викрили працівники поліції.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Також підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Зокрема, львівська письменниця Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова. Вона зазначила, що затриманий майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Як відомо, 30 серпня у Львові було застрелено колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Читайте також:

Теги: росія Андрій Парубій суд війна Львів вбивство арешт боєприпаси

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Трамп, Анкоридж, Аляска, 15 серпня 2025 року
Трамп спробував, а Путін виграв
16 серпня, 09:35
Безпілотник ЦСО «А» СБУ влучає прямісінько в будівлю логістичного хабу
СБУ підтвердила ураження терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
9 серпня, 13:48
У Сизрані є влучання у НПЗ
Вибухи у Росії та окупованому Єнакієвому: головне за ніч
15 серпня, 05:53
Чоловіку проведуть психолого-психіатричну експертизу
Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі
15 серпня, 20:10
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
15 серпня, 21:37
Місце вбивства Андрія Парубія
СБУ повідомила, чи пов’язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон
30 серпня, 18:41
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11155 танків
Втрати ворога станом на 1 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 вересня, 07:37
Львів проводжає Парубія: на площі Ринок відбулася церемонія
Львів проводжає Парубія: на площі Ринок відбулася церемонія
2 вересня, 13:51
Чехія засуджує злочинні дії Російської Федерації
Сенат Чехії ухвалив резолюцію про насильницьку асиміляцію українців на тимчасово окупованих територіях
2 вересня, 20:52

Кримінал

Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера
Убивство Парубія. Правоохоронці знайшли боєприпаси у квартирі кілера
Чоловік підірвав п’ять гранат під час сварки з дружиною, одна з яких спричинила його смерть
Чоловік підірвав п’ять гранат під час сварки з дружиною, одна з яких спричинила його смерть
Застава для Крупи. Антикорупційний суд залишив «лазівку» для підозрюваної
Застава для Крупи. Антикорупційний суд залишив «лазівку» для підозрюваної
Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді
Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді
Окупанти скинули на Чернігів із дрона фальшиві гривні: яку мету вони переслідували
Окупанти скинули на Чернігів із дрона фальшиві гривні: яку мету вони переслідували
Вищий антикорупційний суд пояснив, чому дозволив вийти Крупі під заставу
Вищий антикорупційний суд пояснив, чому дозволив вийти Крупі під заставу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2025
9768
У Києві лунали вибухи
9659
У порту Чорноморська спалахнула масштабна пожежа
6681
У Запоріжжі подружжя заробляє на черв’яках
2802
Уряд пропонує саджати втікачів за кордон. Юрист пояснив ризики

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua