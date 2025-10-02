Атака на Харківщину: Росія вбила 88-річну жінку, яка пережила Другу світову війну

Загалом постраждали 10 людей

Війська Російської Федерації ввечері 1 жовтня завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина і десять постраждали, серед них дитина. За даними Ізюмської окружної прокуратури, яка розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України), ворог, імовірно, застосував ракету «Іскандер-М». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як зазначили в прокуратурі, росіяни вбили 88-річну жінку Аллу Миколаївну, яка пережила Другу світову війну.

фото: ДСНС Харківщини

«У 1941 році, коли їй було всього 4, війна вже залишила на ній свій слід – у Синельниковому на Дніпропетровщині дитина отримала поранення. Вона вижила, зростала і жила з пам’яттю про ті страшні роки – з осколком у спині. Але нинішню війну Алла Миколаївна пережити не змогла. Сьогодні її життя забрала Росія», – розповіли в прокуратурі.

Загалом постраждали 10 людей, серед яких дівчинка 2021 року народження. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес.

фото: ДСНС Харківщини

Ракета влучила безпосередньо у двір багатоквартирного будинку близько 19:05. Внаслідок вибуху пошкоджено кафе, аптеку, магазини, адміністративну будівлю та автомобілі.

Прокурори та слідчі поліції продовжують роботу на місці події, фіксуючи черговий злочин російських збройних сил.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по 5 населених пунктах Харківської області, застосовуючи різні види озброєння, включаючи керовані авіабомби та безпілотники. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, троє – постраждали, зокрема дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

У селищі Слатине Дергачівської громади загинув 44-річний чоловік, постраждали 41-річна жінка та 14-річна дівчинка. У цьому районі пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль. У селищі Шевченкове постраждала 67-річна жінка. У селі Борщова Липецької громади загинув 79-річний чоловік. У Куп'янському районі зафіксовано пошкодження елеватора (сел. Приколотне), а також приватного будинку та господарчої споруди (с. Старовірівка).