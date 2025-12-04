Удар по Одесі, вибухи у РФ, заяви Трампа про війну: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Цієї ночі РФ запустила на Україну БпЛА, під удар потрапила Одеса – там розгорілася пожежа та постраждали будинки, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про переговори своїх представників з Путіним та війну в Україні, у Росії пролунали вибухи, ймовірно, уражено підприємство та ТЕЦ.

Вибухи у РФ

У ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську.

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Росіяни скаржилися, що від «хлопків» у них ледь не повилітали вікна. Місцеві телеграм-канали інформують, що в небі були помітні спалахи, а БпЛА, за словами очевидців, летіли на низькій висоті. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ.

Удар по Одесі

Вночі 4 грудня російські терористи атакували Одесу безпілотниками. Через удари у Пересипському районі зникло світло.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Поскоті (житловий район на півночі Одеси, у Пересипському районі – «Главком») є прильоти внаслідок ударів БпЛА. Там розгорілася сильна пожежа та постраждали житлові будинки. Крім того, внаслідок атаки у Пересипському районі зникло світло.

Трамп знову заявив про «відсутність карт» у Зеленського

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори своїх посланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа у Кремлі, а також висловився щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції: «Наскільки я розумію, у них (Віткоффа та Кушнера – «Главком») вчора була дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Подивимося, що буде далі. Ви знаєте, коли я був у цьому офісі та говорив про те, що у вас немає карт, я казав: «У вас немає карт». Це був час для врегулювання. Я вважав, що це був би набагато кращий час для домовленості. Але вони, у «своїй мудрості», вирішили цього не робити. Зараз проти них дуже багато».

Віткофф та Кушнер впевнені, що Путін хоче завершити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що президент Росії Володимир Путін виявляє бажання завершити війну.

«Він хотів би закінчити війну – таким було їхнє, ну, таке було їхнє враження. Наскільки це відповідає дійсності – ви знаєте, але їхнє враження полягало в тому, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя», – сказав Трамп.

Віткофф та Кушнер зустрінуться з Умеровим

У четвер, 4 грудня, у Маямі відбудеться зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим. Як повідомляє Associated Press, сторони продовжуватимуть обговорення мирної угоди.

«За словами високопоставленого представника адміністрації Трампа… Віткофф і Кушнер зустрінуться з головним переговірником України Рустемом Умеровим у четвер для подальших переговорів», – пише видання.

В окупованому Донецьку пролунали вибухи

Окупований Донецьк атакували безпілотники. Повідомляється, що близько 50 БпЛА летіли на Донецьк та Горлівку. Під ударом була енергетична інфраструктура окупованої частини Донецької області.

Після атаки безпілотників Ворошилівський та Київський райони Донецька були частково знеструмлені.