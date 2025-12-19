Головна Спорт Новини
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Депутат Думи влаштував істерику через рішення Зеленського щодо Бубки
Фетісову не сподобалося рішення Зеленського

В'ячеслав Фетісов: Божевілля триває

Депутат Держдуми РФ В'ячеслав Фетісов істерично відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державної стипендії олімпійського чемпіона Сергія Бубки. Про це повідомляє «Главком».

«Божевілля триває. Важко зрозуміти, що відбувається у них у голові. Це ж еліта українського спорту. Я думаю, що все повернеться назад (після залишення Зеленським посади), тому що відбуваються незрозумілі речі. Не він же давав цю довічну стипендію та не йому її забирати», – заявив Фетісов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський позбавив державних стипендій низку призерів та чемпіонів Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Згідно з документом, глава держави припинив виплати легкоатлету, ексочільнику Національного олімпійського комітету Сергію Бубці, яхтсменам Євгену Браславцю та Ігорю Матвієнку, плавчині Яні Клочковій, плавцю Валерію Лозику, гімнасту Юрію Єрмакову, веслувальниці Інні Фроловій, стрибуну у воду Іллі Кваші.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

