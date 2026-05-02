40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків
«Динамо» на стадіоні «Жерлан» у Ліоні остаточно закохало в себе футбольну Європу
фото: «Динамо»

2 травня 1986 року «Динамо» на стадіоні «Жерлан» у Ліоні розгромило мадридський «Атлетіко»

Сьогодні, 2 травня 2026 року, виповнюється 40 років другій перемозі команди Валерія Лобановського в розіграші Кубка Кубків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

2 травня 1986 року «Динамо» на стадіоні «Жерлан» у Ліоні остаточно закохало в себе футбольну Європу, розгромивши у фіналі турніру мадридський «Атлетико» з рахунком 3:0.

Хід гри

Усвідомлюючи, що «Атлетико» – команда контратакуюча, динамівці, природно, прагнули змусити суперника «розкритися». Найдієвіший засіб для цього – швидкий гол. Ризикнувши вже на початку матчу піднести опоненту цілком очікуваний тим масований наступ, Валерій Лобановський не помилився. Він мав для цього потрібні кадри. І гол Заварова на шостій хвилині – найкраща тому ілюстрація (на головному фото).

Утім, команди Арагонеса ніколи не схильні були кидатися відіграватися стрімголов. Мадридці в Ліоні також не піддалися емоціям. Однак і особливих дивідендів із запропонованого «сюрплясу» не витягли. Продовжуючи грати «другим номером», вони не вберегли свої ворота як мінімум від трьох атак, після яких рахунок мав би вирости.

Після перерви, коли вичікувати вже було ніколи і нічого, «червоно-білі» спробували здивувати динамівців дрібним пасом. Відповіддю стали довгі передачі, виконувати які в таборі «біло-синіх» здатний був на той час чи не кожен другий. Чим закінчилася ця дуель скальпеля та шаблі, всі чудово пам'ятають.

Чергову яскраву перемогу прикрасили нові голи-шедеври. Французьких шанувальників спорту, в чиїх серцях футбол моментами поступається регбі, друга гольова атака «Динамо» змусила просто-таки заревіти від захоплення – від визнання її досконалої витонченості. А те, що завершив зусилля партнерів Олег Блохін («чужою», зате здоровою правою ногою!), 1975-го нагороджений «Золотим м'ячем» саме французьким тижневиком, було для присутніх номером «на біс». Наприкінці року ця обставина зіграє свою роль, і київська команда стане однією з небагатьох у той час, у складі якої виступатимуть одразу два найкращі гравці Європи.

Коментарі після гри

«Ми дуже серйозно готувалися до цього двобою. Поставили перед командою завдання переграти суперника тактично – не поступившись йому жорсткістю, перевершити у швидкості та узгодженості колективних дій. Як бачите, наш план удався, хоча остаточно в перемогу я повірив тільки після другого м'яча», – сказав Лобановський на післяматчевій пресконференції.

«Через 11 років київське «Динамо» знову завоювало Кубок кубків, показавши блискучу, натхненну гру. Вітаємо цю команду, від її футболу буквально перехоплює подих. Кияни повністю підкорили вболівальників!», – підсумувала французька газета L’Equipe. 

Кубок кубків-1985/86. Фінал

«Динамо» Київ – «Атлетіко» Мадрид (Іспанія) – 3:0 (1:0)

  • Голи: 1:0 Заваров (6), 2:0 Блохін (84), 3:0 Євтушенко (87).

«Динамо»: Чанов, Безсонов, Балтача (Баль, 39), Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Євтушенко, 70), Бєланов, Блохін. Тренер – Лобановський.

«Атлетико»: Фільоль, Томас, Клементе, Артече, Руїс, Прієто, Кабрера, Кіке, Да Сільва, Ландабуру (Сетьєн, 60), Маріна. Тренер – Арагонес.

Арбітр – Верер, асистенти – Лосерт, Форстінгер (Австрія).

Попередження: Ландабуру (13).

Читайте також

Едмонд Тапсоба залишиться в Леверкузені
Зірковий футболіст із чемпіонату Німеччини підписав новий контракт
29 квiтня, 14:10
Микола Михайленко залишається в лазареті команди
«Динамо» під ризиком втратити чергового півзахисника на Класичне – ЗМІ
28 квiтня, 22:00
Суперники не змогли виявити сильнішого
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
27 квiтня, 14:57
Віктор Циганков може стати центрфорвардом команди
Тренер «Жирони» розгляне нестандартну роль для Циганкова
21 квiтня, 14:29
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Іран назвав умову участі збірної у Чемпіонаті світі з футболу у США
21 квiтня, 12:19
Ромелу Лукаку вирішив переграти ситуацію з клубом
Скандальний форвард повернеться в склад чемпіона Італії після конфлікту – ЗМІ
19 квiтня, 16:30
Андрій Ярмоленко (в центрі) мчить до рекорду всіх часів
«Динамо» – «Зоря». Прогноз і анонс на матч 24 туру УПЛ Реклама
17 квiтня, 13:41
У складі збірної Австрії Маннінгер провів 33 матчі, в яких пропустив 43 голи
Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
16 квiтня, 16:29
Микола Шапаренко забив «левам» на виїзді
«Динамо» – «Карпати». Прогноз і анонс на матч 22 туру УПЛ Реклама
4 квiтня, 10:10

Новини

Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Костюк обіграла росіянку і стала переможницею престижного турніру в Мадриді
Миколенко дізнався, чи залишиться в «Евертоні» на наступний сезон
Миколенко дізнався, чи залишиться в «Евертоні» на наступний сезон
Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості
Ямайка побила світовий рекорд в новій легкоатлетичній естафеті під час світової першості
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги
Став відомий бронзовий призер баскетбольної Суперліги
40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків
40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків
Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу
Шалене свято. Як «Іпсвіч» відзначав з фанатами вихід у Премʼєр-лігу

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
