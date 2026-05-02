40 років легендарній грі. Як «Динамо» здобувало перемогу у фіналі Кубка кубків

2 травня 1986 року «Динамо» на стадіоні «Жерлан» у Ліоні розгромило мадридський «Атлетіко»

Сьогодні, 2 травня 2026 року, виповнюється 40 років другій перемозі команди Валерія Лобановського в розіграші Кубка Кубків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

2 травня 1986 року «Динамо» на стадіоні «Жерлан» у Ліоні остаточно закохало в себе футбольну Європу, розгромивши у фіналі турніру мадридський «Атлетико» з рахунком 3:0.

Хід гри

Усвідомлюючи, що «Атлетико» – команда контратакуюча, динамівці, природно, прагнули змусити суперника «розкритися». Найдієвіший засіб для цього – швидкий гол. Ризикнувши вже на початку матчу піднести опоненту цілком очікуваний тим масований наступ, Валерій Лобановський не помилився. Він мав для цього потрібні кадри. І гол Заварова на шостій хвилині – найкраща тому ілюстрація (на головному фото).

Утім, команди Арагонеса ніколи не схильні були кидатися відіграватися стрімголов. Мадридці в Ліоні також не піддалися емоціям. Однак і особливих дивідендів із запропонованого «сюрплясу» не витягли. Продовжуючи грати «другим номером», вони не вберегли свої ворота як мінімум від трьох атак, після яких рахунок мав би вирости.

Після перерви, коли вичікувати вже було ніколи і нічого, «червоно-білі» спробували здивувати динамівців дрібним пасом. Відповіддю стали довгі передачі, виконувати які в таборі «біло-синіх» здатний був на той час чи не кожен другий. Чим закінчилася ця дуель скальпеля та шаблі, всі чудово пам'ятають.

Чергову яскраву перемогу прикрасили нові голи-шедеври. Французьких шанувальників спорту, в чиїх серцях футбол моментами поступається регбі, друга гольова атака «Динамо» змусила просто-таки заревіти від захоплення – від визнання її досконалої витонченості. А те, що завершив зусилля партнерів Олег Блохін («чужою», зате здоровою правою ногою!), 1975-го нагороджений «Золотим м'ячем» саме французьким тижневиком, було для присутніх номером «на біс». Наприкінці року ця обставина зіграє свою роль, і київська команда стане однією з небагатьох у той час, у складі якої виступатимуть одразу два найкращі гравці Європи.

Коментарі після гри

«Ми дуже серйозно готувалися до цього двобою. Поставили перед командою завдання переграти суперника тактично – не поступившись йому жорсткістю, перевершити у швидкості та узгодженості колективних дій. Як бачите, наш план удався, хоча остаточно в перемогу я повірив тільки після другого м'яча», – сказав Лобановський на післяматчевій пресконференції.

«Через 11 років київське «Динамо» знову завоювало Кубок кубків, показавши блискучу, натхненну гру. Вітаємо цю команду, від її футболу буквально перехоплює подих. Кияни повністю підкорили вболівальників!», – підсумувала французька газета L’Equipe.

Кубок кубків-1985/86. Фінал

«Динамо» Київ – «Атлетіко» Мадрид (Іспанія) – 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 Заваров (6), 2:0 Блохін (84), 3:0 Євтушенко (87).

«Динамо»: Чанов, Безсонов, Балтача (Баль, 39), Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Євтушенко, 70), Бєланов, Блохін. Тренер – Лобановський.

«Атлетико»: Фільоль, Томас, Клементе, Артече, Руїс, Прієто, Кабрера, Кіке, Да Сільва, Ландабуру (Сетьєн, 60), Маріна. Тренер – Арагонес.

Арбітр – Верер, асистенти – Лосерт, Форстінгер (Австрія).

Попередження: Ландабуру (13).

