«Бенфіка» визначилась, хто замінить Моурінью на посаді головного тренера

Лісабонський клуб пропонує Марку Сілві контракт на два роки

Португальська «Бенфіка» визначилася з новим головним тренером, який замінить на цій посаді Жозе Моуріньо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Бена Джейкобса.

Лісабонський клуб завершує перемовини із 48-річним Марку Сілвою, який з липня 2021-го очолює англійський «Фулхем». «Орли» запропонували португальцю контракт на два роки з опцією пролонгації ще на один сезон. Перемовини проводить відомий та впливовий агент Жорже Мендеш.

Як стверджує джерело, Сілва відмовився від пропозиції продовжити контракт з «Фулхемом» на чотири роки. Термін нинішньої угоди спливає 30 червня.

Benfica are now in advanced talks with Marco Silva to try and finalise a 2+1 contract, while Fulham still wait for formal clarification over his future.



Silva landed in Lisbon this evening for a speaking engagement, unrelated to any Benfica negotiations.



However, Jorge Mendes… pic.twitter.com/fZiULOb5RK — Ben Jacobs (@JacobsBen) — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 27, 2026

У складі «Бенфіки» виступають два футболісти збірної України – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Раніше була інформація, що лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід головного тренера команди Жозе Моурінью у мадридський «Реал». «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро. Раніше в пресі циркулювала інформація про передбачені контрактом португальця з «орлами» вищі відступні. Тоді йшлося про 7 млн клаусули.

Сам Моурінью буцімто вже узгодив контракт із «Реалом» або до середини 2028 року, або до літа 2029 року. Офіційно про повернення «Особливого» в Мадрид оголосять найближчими днями.

Моурінью працював із «Реалом» у 2010-2013 роках. Під його керівництвом «вершкові» стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2011/12 та виграли по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Також мадридці тричі дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів.

