Скелетоніст Лавренюк: У вільний від тренувань час навчаюся у двох університетах

Лавренюк у 2026 році здобув два золота юніорського Чемпіонату світу
фото: НОК України

Лавренюк: У Житомирській політехніці навчаюсь на менеджменті, а в Житомирському державному університеті імені Франка – на тренера

Дворазовий переможець юніорського Чемпіонату світу 2026 зі скелетону Ярослав Лавренюк в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як він проводить свій вільний час.

«Є вільний час. Його не дуже багато, але він є. Все ж таки потрібно розуміти, що між двома тренуваннями вдень ми відпочиваємо. Але вільний час я витрачаю на навчання, я навчаюся зараз у двох університетах. У Житомирській політехніці я навчаюсь на менеджменті, а в Житомирському державному університеті імені Франка я навчаюсь на тренера», – зазначив скелетоніст.

Він також розповів, що одним з його хобі є Формула 1.

«Саме зараз мені почало подобатися дивитися різні подкасти та інтерв'ю. І найбільше, напевно, я дивився подкасти, які присвячені Формулі 1. Формула 1 – це одне з моїх хобі. Я і вболіваю, і дивлюся, і слідкую за перегонами. 

Також дивився подкаст F1 на каналі Maincast від Вілата (спортивний журналіст Віталій Волочай – «Главком»). Він мені дуже сподобався. Я йому про це казав, він про це знає.

І також це допомогло, можливо, ментально розвантажиться, щоб бути готовим до змагань. І їхати так само швидко, як їздять у Формулі 1», – розповів Ярослав.

Він також зазначив, що у Формулі 1 вболіває за Mercedes.

Як повідомлялося, український скелетоніст Ярослав Лавренюк став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів.

18-річний спортсмен здобув золото світової юніорської першості, що проходить у німецькому Альтенберзі, у категоріях U20 та U23.

Юніорський Чемпіонату світу зі скелетону

  1. Ярослав Лавренюк (1.53,52).
  2. Девіс Валдовскіс (1.53,70).
  3. Ю Гоцін (1.59,28).

Це другий поспіль чемпіонський титул Ярослава на ЮЧС.

Минулого року у швейцарському Санкт-Моріці він виборов для України перше в історії золото чемпіонату світу U20 зі скелетону.

