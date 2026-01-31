Головна Світ Соціум
Посланець Путіна прибув до США із «голубом миру»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кирило Дмитрієв, вважається ключовим комунікатором Путіна із Вашингтоном
Спеціальний представник президента РФ Кирило Дмитрієв вже перебуває у Маямі

У Маямі стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном. Як інформує «Главком», у суботу, 31 січня, міжнародна відеоагенція Viory оприлюднила ексклюзивні кадри прибуття російського перемовника Кирила Дмитрієва на місце зустрічі.

На відео видно, як Дмитрієв у супроводі охорони виходить з будівлі у Маямі і сідає у чорний позашляховик. Посланець Путіна виглядає серйозним та зосередженим перед початком перемовин.

Ще до появи відео сам Дмитрієв недвозначно натякнув на мету свого візиту. У соцмережі X він опублікував карту польоту, що демонструє заходження літака на приземлення над узбережжям Флориди.

Пост він залишив без слів, додавши лише емодзі «голуба миру» з гілкою оливи, ймовірно, з натяком на миротворчий характер місії.

Нагадаємо, ще напередодні стало відомо, що представник Путіна летить до Маямі. За даними джерел, зустрічі у штаті Флорида мають робочий характер.

Кирило Дмитрієв, вважається ключовим комунікатором Путіна із Вашингтоном. Очікується, що його співрозмовниками стануть довірені особи Дональда Трампа, хоча офіційний порядок денний наразі не розголошується.

Також повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

