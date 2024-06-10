Український спортсмен показав, як військові дивляться чемпіонат Європи з легкої атлетики

Українські захисники вболівають за наших спортсменів

Український стрибун у висоту Андрій Проценко поділився фото військових, які дивляться чемпіонат Європи з легкої атлетики. Світлину спортсмен опублікував в Instagram.

Андрій Проценко поділився знімком одного з військових, який разом зі зброєю тримає телефон, де йде трансляція чемпіонату Європи з легкої атлетики.

фото: скріншот

«Вболіваємо за наших на чемпіонаті Європи!» – підписав світлину військовий.

Нагадаємо, 9 червня, на чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбулися змагання зі стрибків у висоту. Україну у фіналі представляли Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Ярослава Магучіх здобула золоту нагороду з результатом 2.01 м. Інша українка Ірина Геращенко взяла планку на висоті 1.95 м. Це дозволило їй посісти третє місце.

Як повідомлялося, українець Михайло Кохан здобув бронзу чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у метанні молота. У фіналі турніру українець показав результат 80.18 м, що стало найкращим результатом у його кар'єрі.