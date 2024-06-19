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До Києва вперше прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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До Києва вперше прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня (фото, відео)
Головня розпочав свій візит з покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі
фото: rada.gov.ua/Верховна Рада

Візит маршалка Сейму Польщі є важливим для розвитку міжпарламентської співпраці

У середу, 19 червня, до столиці України прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зокрема, поїздка політика до Києва є першим офіційним візитом Головні до України.

Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.

«Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!» – йдеться у повідомленні.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк та маршалок Сейму Польщі Шимон Головня
Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк та маршалок Сейму Польщі Шимон Головня
фото: rada.gov.ua/Верховна Рада
Шимон Головня розпочав свій візит з покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі
Шимон Головня розпочав свій візит з покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі
фото: rada.gov.ua/Верховна Рада

Раніше в Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Ця поправка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.

До слова, у Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Про це свідчать дані опитування UW та AEH «Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави»

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Теги: політика Польща Київ столиця

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