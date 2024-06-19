До Києва вперше прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня (фото, відео)
Візит маршалка Сейму Польщі є важливим для розвитку міжпарламентської співпраці
У середу, 19 червня, до столиці України прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Про це повідомляє Верховна Рада України.
Зокрема, поїздка політика до Києва є першим офіційним візитом Головні до України.
🇵🇱🇺🇦До України прибув спікер Сейму Польщі Шимон Головня.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2024
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. pic.twitter.com/oJVGdPQyRQ
Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.
«Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!» – йдеться у повідомленні.
Раніше в Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.
Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Ця поправка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.
До слова, у Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Про це свідчать дані опитування UW та AEH «Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави»
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