До Києва вперше прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня (фото, відео)

Головня розпочав свій візит з покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі

Візит маршалка Сейму Польщі є важливим для розвитку міжпарламентської співпраці

У середу, 19 червня, до столиці України прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня. Про це повідомляє Верховна Рада України.

Зокрема, поїздка політика до Києва є першим офіційним візитом Головні до України.

🇵🇱🇺🇦До України прибув спікер Сейму Польщі Шимон Головня.



🛜Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. pic.twitter.com/oJVGdPQyRQ June 19, 2024

Зазначається, що Шимон Головня розпочав свій візит з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі.

«Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!» – йдеться у повідомленні.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк та маршалок Сейму Польщі Шимон Головня фото: rada.gov.ua/Верховна Рада

Шимон Головня розпочав свій візит з покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі фото: rada.gov.ua/Верховна Рада

Раніше в Україну прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен.

Як повідомлялося, президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Ця поправка продовжує термін легального перебування українців у Польщі.

До слова, у Польщі збільшилася кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Про це свідчать дані опитування UW та AEH «Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держави»