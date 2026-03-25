Михайло Гераскевич: Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Михайло Гераскевич очолює Всеукраїнську федерацію бобслею та скелетону

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів про наявність у нього мотивації продовжувати займатися спортивною діяльністю після рішення МОК щодо дискваліфікації Владислава Гераскевича.

«Мотивація зникла, але водночас є усвідомлення: якщо ми припинимо, то це буде означати, що ми погодились програти. І це мотивує на подальшу боротьбу.

Тому що програти, коли наші хлопці і дівчата воюють та кладуть життя свої… А тут просто в спорті програти і своє місце звільнити для росіян... Ні, такого не дочекаються.

У нас дуже багато ще ідей і ми будемо їх реалізовувати. Ми не дамо можливості спокійно жити і змагатися росіянам», – заявив Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». 

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.

 

