Найдраматичніший поєдинок в історії світового тенісу: Музетті завершив виступи на Australian Open 2026

Італійський тенісист став першим в історії, хто відмовився від участі у матчі на турнірі серії Грендслем за один сет до перемоги

Травма завадила італійцю потрапити до третього півфіналу Грендслемів

Чвертьфінальний поєдинок Australian Open 2026 між Лоренцо Музетті та Новаком Джоковичем став одним з найдраматичніших поєдинків в історії світового тенісу. Про це повідомляє «Главком»

Італійський тенісист, який упевнено грав під час двох перших партій, був змушений припинити боротьбу в третьому сеті за рахунку 6:4, 6:3, 1:3. За словами Лоренцо Музетті, проблеми з правою ногою почалися ще на старті другої партії. Незважаючи на дискомфорт, італієць продовжував демонструвати теніс високого рівня, реалізувавши п'ять брейк-пойнтів у перших двох сетах. Однак у третьому геймі третьої партії біль став таким, який неможливо було ігнорувати.

Медичний таймаут не приніс полегшення: після відновлення гри італієць відчув, що не може виконувати форхенд з відкритої позиції та швидко повертатися в центр корту. Музетті зазначив, що через гострий біль продовжувати матч було фізично неможливо, попри стратегічну перевагу.

Це перший випадок у Відкритій ері, коли гравець знявся з чвертьфіналу турніру Grand Slam, маючи перевагу у два сети.

Новак Джокович, який у цей день проводив свій 1400-й матч у турі, ставши лише третім чоловіком в історії з таким показником після Коннорса та Федерера, визнав, що перемога дісталася йому лише завдяки везінню. Серб підкреслив, що італієць був кращим на корті та повністю контролював хід зустрічі. Завдяки цій відмові Джокович встановив новий рекорд за кількістю перемог на Australian Open в одиночному розряді – 103 матчі, обійшовши Роджера Федерера. Цікавою деталлю є те, що серб автоматично потрапив до чвертьфіналу, адже його суперник, Якуб Меншик, знявся до матчу через проблеми зі здоров'ям.

У півфіналі 38-річний Джокович, який став другим найстаршим півфіналістом турніру в історії, зустрінеться з чинним чемпіоном Янніком Сіннером. Серб зауважив, що для виходу у фінал йому доведеться значно покращити якість гри, оскільки в матчі проти Музетті він припустився понад 40 невимушених помилок. Попри вихід до наступного кола, Джокович щиро побажав супернику швидкого одужання, визнавши, що сьогодні саме італієць мав бути переможцем.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна поступилася прихильниці Лукашенка на Australian Open. Українка програла у поєдинку 1/2 фіналу Australian Open першій ракетці світу білорусці Аріні Соболенко.