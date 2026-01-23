Головна Спорт Новини
Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Надія Кіченок вибула з парного розряду Australian Open
Кіченок і Ніномія провели дебютний Відкритий чемпіонат Австралії у спільному тандемі
фото: Prague Open

Більше українок у парній сітці не лишилося

Україна офіційно завершила свої виступи в парному розряді Відкритого чемпіонату Австралії 2026 року, що стало найгіршим показником для вітчизняного тенісу на цьому турнірі за останні шість років. Про це повідомляє «Главком».

Останньою надією вболівальників була Надія Кіченок, яка у тандемі з японкою Макото Ніномією намагалася пробитися до 1/8 фіналу. Однак у другому колі їхній дует поступився восьмим сіяним турніру – австралійці Еллен Перес та нідерландці Демі Схюрс. Поєдинок тривав одну годину 23 хвилини і завершився переконливою перемогою фавориток із рахунком 7:5, 6:1. Якщо у першому сеті українсько-японська пара ще нав'язувала суттєву боротьбу, то в другій партії гра повністю перейшла під контроль суперниць, які домінували як на подачі, так і на прийомі, реалізувавши половину з десяти своїх брейк-пойнтів.

Australian Open-2026. Друге коло (парний розряд)

Надія Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія)  – Еллен Перес (Австралія) / Демі Схюрс (Нідерланди) – 2:0 (7:5, 6:1)

Жодна з представниць України не змогла дійти навіть до третього кола, що є невдалим виступом у порівнянні з успіхами минулих років. Наприклад, у 2023 році Марта Костюк грала у півфіналі, у 2024-му Людмила Кіченок дійшла до фіналу, а минулого сезону українці були представлені у чвертьфіналі. Натомість у 2026 році Людмила Кіченок та Даяна Ястремська вибули вже після першого раунду, а Марта Костюк змушена була знятися зі змагань через травму щиколотки. Востаннє подібний ранній виліт українок спостерігався лише у 2020 році, коли всі чотири українки припинили боротьбу вже на старті парного турніру в Мельбурні.

Таким чином, єдиною представницею України на турнірі лишається Еліна Світоліна. Нагадаємо, що лідерка українського тенісу вийшла до третього кола Australian Open. Вона здобула перемогу у двох сетах над 21-річною польською тенісисткою Ліндою Клімовічовою. Першу партію Світоліна виграла з рахунком 7:5, зробивши вирішальний брейк у заключному, 12-му геймі. На старті другого сету суперниці обмінялися виграними подачами, після чого Світоліна видала серію з п’яти вдалих геймів поспіль і завершила поєдинок переконливою перемогою – 6:1. Зустріч тривала 1 годину 16 хвилин.

Теги: теніс Надія Кіченок Australian Open

