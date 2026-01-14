Головна Спорт Новини
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Три українські тенісистки зіграють у фіналі кваліфікації Australian Open
Дарія Снігур двічі поспіль проходила до основної сітки австралійського турніру Grand Slam у 2024 та 2025
фото: Nick Strange/Fotonic/Tennis Australia

Жодна зі спортсменок не програла партію в другому колі

Українські тенісистки продовжили вдало виступати у кваліфікації Australian Open-2026, де всі три представниці жіночої сітки пробилися до фінального раунду відбору. Про це повідомляє «Главком».

Ангеліна Калініна впевнено подолала опір нідерландки Анук Куверманс, завершивши поєдинок із рахунком 7:6(6), 6:0. Після напруженого першого сету українка повністю домінувала на корті, не віддавши суперниці жодного гейму в другій партії. Тепер за право виступити в основній сітці вона позмагається з полькою Маєю Хваліньською.

Не менш переконливою була Юлія Стародубцева, яка розгромила гречанку Деспіну Папаміхаїл (6:1, 6:2). У вирішальному матчі на шляху до першого «Мейджора» нового року вона зустрінеться з болгаркою Вікторією Томовою.

Дар'я Снігур також наблизилася до фінальної мети: вона пройшла канадійку Карсон Бренстайн завдяки відмові останньої через травму плеча за рахунку 6:4, 4:2 на користь українки. У фіналі кваліфікації на Снігур чекає «нейтральна» Олександра Соснович.

На жаль, чоловіча частина кваліфікації завершилася для України драматично. Єдиний представник країни Віталій Сачко зупинився за крок до фіналу в надважкому поєдинку проти канадійця Ліама Драксля. Українець виграв другий сет і вів у вирішальній партії з рахунком 5:2, маючи навіть матч-пойнт на власній подачі. Проте Сачко не зміг дотиснути опонента, і доля путівки вирішувалася на тайбрейку до десяти очок. За рахунку 7:7 його схопили сильні судоми лівої ноги, через що він практично втратив можливість пересуватися кортом і поступився в трьох останніх розіграшах – 3:6, 7:5, 6:7(7).

Жеребкування основи відбудеться 15 січня, а самі змагання стартують 18 січня. Попри втрату Сачка, успіхи жінок дають надію на рекордну кількість українок у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Нагадаємо, що вчора, 13 січня, усі українські тенісисти здобули перемоги на Australian Open.

теніс Ангеліна Калініна Дарія Снігур

