Чи здолає Світоліна прихильницю Лукашенка у півфіналі Australian Open? Прогноз букмекерів

У четвер, 29 січня 2026 року, Еліна Світоліна у поєдинку 1/2 фіналу зіграє з першою ракеткою світу білорускою Аріною Соболенко. Про це повідомляє «Главком».

На думку букмекерів, фаворитом гри є суперниця українки.

Міжнародна букмекерська контора визначила такі котирування на поєдинок. Перемога Соболенко – 1.25, перемога Світоліної – 4.00.

Поєдинок Соболенко – Світоліна транслюватиме Eurosport.

Світоліна з білорускою зіграла шість поєдинків. Еліна здобула одну перемогу та зазнала п'ять поразок.

Як повідомлялося, Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Нагадаємо, Еліна Світоліна впевнено переграла третю ракетку світу Коко Гофф у чвертьфіналі Australian Open-2026 та вперше в кар’єрі дісталася півфіналу турніру.