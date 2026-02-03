Олійникова вперше у кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру WTA

Зустріч між Олійниковою та Бондар тривала близько півтори години

Українська тенісистка Олександра Олійникова пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці. Про це повідомляє «Главком».

Як Олійникова провела поєдинок проти Бондар

У поєдинку 1/8 фіналу Олійникова обіграла угорську спортсменку Анну Бондар.

У першому сеті вона заволоділа перевагою завдяки брейку в третьому геймі, а в другому швидко повела 3:0 та зуміла зберегти свою перевагу, завершивши обидві партії з рахунком 6:4.

Зустріч між Олійниковою та Бондар тривала близько півтори години.

Для Олійникової це перший у кар’єрі вихід до чвертьфіналу турніру WTA.

WTA. Клуж-Напока, чвертьфінал

Олександра Олійникова (Україна) – Анна Бондар (Угорщина) 6:4, 6:4.

Нагадаємо, Олійникова заявила, що не братиме участі в традиційному передматчевому спільному фото і не потискатиме руку угорській тенісистці Анні Бондар під час їхнього матчу.

Як Олійникова пояснила своє рішення

«Анна Бондар брала участь у виставковому турнірі «Трофеї Північної Пальміри» в грудні 2022 року – турнірі, організованому в Росії як демонстративне ігнорування міжнародних санкцій і обмежень, накладених на країну-агресора. Цей турнір було профінансовано коштами компанії «Газпром», одного з ключових фінансових стовпів російської військової машини.

Це ті самі гроші, за які Росія вбиває і калічить українських жінок і дітей. Це ті самі гроші, якими знищують наших батьків, братів і чоловіків, які на своїй землі захищають свої сім'ї, міста і села», – заявила українка.

Олійникова нагадала, що рішення Бондар про участь у турнірі в Росії було ухвалене після того, як світ дізнався про масові злочини російської армії в Бучі, Ірпені та Ізюмі, а також після визволення Херсона, де було виявлено масові поховання, катівні та задокументовано численні випадки тортур і сексуального насильства з боку російських військових.

«Поїхати в грудні 2022 року на турнір у росію і прийняти оплату з коштів «Газпрому» – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло - тільки 80 років потому», – заявила Олійникова.