Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни
фото: Reuters

У вересні Путін підписав указ про нагородження Шнайдер орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня

Визначилася суперниця Еліни Світоліної у третьому колі Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Наступною суперницею Еліни стане 23-тя сіяна та прихильниця диктатора Володимира Путіна росіянка Діана Шнайдер.

У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни, які робила пропагандистка Маргарити Симонян.

Нещодавно Шнайдер заявила, що сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна.

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У 2024 році Шнайдер разом із іншою росіянкою Міррою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді. 

Як повідомлялося, тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

До слова, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

Читайте також:

Теги: теніс пропаганда Еліна Світоліна Australian Open

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найкращою позицією Марти Костюк у світовому рейтингу є шістнадцяте місце
Українська тенісистка Костюк визначила головні завдання на 2026 рік
2 сiчня, 18:15
Наразі Анісімова є четвертою ракеткою світу
Костюк назвала тенісистку, яка її найбільше вразила у 2025 році
3 сiчня, 11:38
Марта Костюк заявила, що наразі не має наміру займатися політикою
Чи має намір Марта Костюк йти у політику? Відповідь тенісистки
3 сiчня, 14:02
Світоліна неодноразово зустрічалася з Вінус в особистому розряді та здобувала перемоги над американкою
Світоліна зіграє на турнірі WTA в парі з легендою світового тенісу
3 сiчня, 17:37
Костюк продовжує перемагати у Брісбені
Костюк перемогла прихильницю Путіна на турнірі в Брісбені
9 сiчня, 12:50
Соболенко неодноразово проводила зустрічі з диктатором Лукашенком та підписувала листа на його підтримку
Прихильниця Лукашенка Соболенко прокоментувала відмову Костюк тиснути їй руку
12 сiчня, 12:31
Світоліна у першому колі зіграє з Букшою
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
15 сiчня, 10:30
Кіченок є переможницею двох турнірів серії Grand Slam
Людмила Кіченок вийшла у свій 25-й фінал на турнірах рівня WTA
15 сiчня, 21:16
Пауль (крайня ліворуч) зробили фото на тлі георгіївської стрічки
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
16 сiчня, 11:17

Новини

Федерація легкої атлетики України перенесла змагання через обстріл Києва
Федерація легкої атлетики України перенесла змагання через обстріл Києва
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
Відділ доброчесності FIS відкрив справу через незаконний візит російської лижниці до Криму
Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open
МПК відреагував на запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії
МПК відреагував на запровадження Україною санкцій проти Паралімпійського комітету Росії
Світоліна вийшла до третього кола Australian Open
Світоліна вийшла до третього кола Australian Open
Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня 2026
Українські тенісистки без перемог завершили виступи на Australian Open 20 січня 2026

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua