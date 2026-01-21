Прихильниця Путіна стане наступною суперницею Світоліної на Australian Open

У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни

У вересні Путін підписав указ про нагородження Шнайдер орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня

Визначилася суперниця Еліни Світоліної у третьому колі Australian Open. Про це повідомляє «Главком».

Наступною суперницею Еліни стане 23-тя сіяна та прихильниця диктатора Володимира Путіна росіянка Діана Шнайдер.

У 2022 році Шнайдер в Instagram ставила лайки під дописами на підтримку війни, які робила пропагандистка Маргарити Симонян.

Нещодавно Шнайдер заявила, що сподівається незабаром отримати орден «За заслуги перед Вітчизною» особисто від диктатора Володимира Путіна.

У вересні диктатор Путін підписав указ про нагородження тенісистки орденом «За заслуги перед Вітчизною» І ступеня за «заслуги у розвитку фізичної культури та спорту та багаторічну сумлінну роботу».

«Вітань було дуже багато. Більше вітали, звичайно, через батьків. Все-таки дорослі люди більше розуміють ціну цьому ордену. Мені дуже приємно, що глава держави відзначив наші заслуги. Сподіваюся незабаром отримати нагороду особисто», – сказала спортсменка.

У 2024 році Шнайдер разом із іншою росіянкою Міррою Андрєєвою виборола срібні медалі Олімпійських ігор у Парижі в парному розряді.

Як повідомлялося, тенісист-аматор переміг професіоналів та виграв близько $590 тис. Австралійський тенісист-аматор Джордан Сміт став переможцем товариського турніру 1 Point Slam та виграв 1 млн австралійських доларів (близько $590 тис.).

У фіналі Сміт переміг 117 ракетку світу серед жінок Джоанну Гарланд, яка представляє Тайвань і програла Ангеліні Калініній у кваліфікації Australian Open. На шляху до фіналу Сміт обіграв другу ракетку світу серед чоловіків італійця Янніка Сіннера та четверту ракетку світу у жінок Аманду Анісімову із США.

До слова, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені.

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.