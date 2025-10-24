Санкції Трампа стануть повільною отрутою для РФ: аналіз The Telegraph

«Роснефть» і «Лукойл», які потрапили під санкції США, забезпечують близько половини всього експорту нафти Кремля

Президент США Дональд Трамп запровадив перші масштабні санкції проти Росії, які цього разу справді можна назвати «величезними». Під обмеження потрапили два ключові елементи російської економіки – нафтові гіганти «Роснефть» і «Лукойл», повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За даними видання, ці компанії забезпечують близько половини всього експорту нафти Кремля. На тлі втрати більшості закордонних ринків газу поставки нафти залишаються головним джерелом фінансування військової машини Володимира Путіна.

Минулого місяця, попри найсуворіші у світі санкції, Росія експортувала 5,1 млн барелів сирої нафти на добу – рекордний показник за останні два роки, за даними Міжнародного енергетичного агентства.

Санкції забороняють усім американським компаніям вести справи з «Роснефтью» і «Лукойлом» та їхніми дочірніми структурами. Активи цих компаній у США будуть заморожені. Водночас обмеження формально не поширюються на іноземні компанії, адже Трамп не має юрисдикції поза межами Сполучених Штатів.

Втім, The Telegraph зазначає, що навіть загроза запровадження «вторинних санкцій» може змусити деяких партнерів Путіна дистанціюватися від нього. За словами Трампа, Індія вже вирішила припинити купувати російську нафту. Натомість Китай, на думку видання, залишиться найскладнішим партнером, адже його лідер Сі Цзіньпін щиро вірить у «безмежну дружбу» з Москвою та бачить у Путіні союзника в боротьбі проти американської гегемонії.

Однак якщо Китай і Індія проігнорують вимоги Вашингтона і продовжать купувати нафту в Росії, вони, ймовірно, зможуть отримати значні знижки від постачальників.

Попри те, що Трамп наразі утримується від запровадження вторинних санкцій, їхній економічний ефект діятиме неминуче. Санкції проти «Роснефти» та «Лукойлу» працюватимуть як «повільна отрута», поступово скорочуючи російські доходи, а не завдаючи миттєвого удару.

Як відомо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

До слова, Росія очікує проблем для державного бюджету через нові американські санкції проти двох провідних нафтових компаній, але розробляє плани для пом’якшення удару.

За словами одного з анонімних російських чиновників, бюджетні втрати неминучі, проте РФ спробує компенсувати їх розгортанням власної мережі нафтотрейдерів і «тіньового флоту» для обходу обмежень. Інший співрозмовник видання зазначив, що в уряду є близько місяця на підготовку до повного набуття чинності санкцій, і Кремль використає цей час для адаптації, він також не виключив можливості перегляду позиції США в майбутньому.