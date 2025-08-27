Російські фігуристи, які підтримують Путіна, виступлять на шоу Bol on Ice в Італії

Букін та Степанова у 2024 році були присутні на щорічному посланні російського диктатора Путіна

Шоу Bol on Ice відбудеться 10 січня 2026 року у Болоньї

Російські фігуристи Олександра Степанова та Іван Букін виступлять у льодовому шоу в Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Artistico.skatepower.

Шоу Bol on Ice відбудеться 10 січня 2026 року у Болоньї.

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

Іван Букін та його партнерка Олександра Степанова у 2024 році були присутні на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна.

«Важлива подія у політичному житті країни – щорічне послання президента Російської Федерації до Федеральних зборів за участю найбільш значних постатей державного управління, представників громадськості та експертів різних галузей. На якому сьогодні присутні і ми. Дякую за надану честь та довіру!», – написав Букін в Instagram.

Однак, пізніше він видалив цей допис, розуміючи, що це може завадити йому та Степановій отримати «нейтральний статус».

Букін та Степанов – дворазові віцечемпіони Європи (2019, 2022 роки), триразові бронзові призери чемпіонатів Європи (2015, 2018, 2020 роки). Чотириразові чемпіони Росії (2021, 2022, 2024, 2025 роки), чотириразові віцечемпіони Росії (2017, 2018, 2019, 2020 роки) та дворазові бронзові призери чемпіонатів Росії (2015, 2020 роки).