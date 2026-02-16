Головна Спорт Новини
Російський біатлоніст, який погорів на допінгу, відмовився повертати олімпійську медаль

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Росіяни не хочуть віддавати олімпійські медалі, які вже їм не належать

На Олімпіаді-2014 російські біатлоністи здобули золото у чоловічій естафеті

Президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров заявив, що Міжнародна спілка біатлоністів (IBU) наполегливо вимагає повернути медалі Олімпіади-2014 у чоловічій естафеті. Про це повідомляє «Главком».

У Сочі золото виборола збірна Росії в наступному складі: Олексій Волков, Євген Устюгов, Дмитро Малишко, Антон Шипулін.

Після того, як Устюгова дискваліфікували за вживання оксандролону та анулювали золото Сочі-2014 в естафеті, разом з ним медалі втратила вся російська команда. МОК ухвалив рішення про перерозподіл нагород: золото присудили Німеччині, срібло Австрії, бронзу Норвегії.

«IBU наполегливо вимагає від нас повернути медалі Олімпіади в Сочі у чоловічій естафеті, і це також може бути причиною нашого неповернення на міжнародні старти. Ми кажемо, що СБР може повернути кубки, але медалі… У нас навіть немає юридичних інструментів взаємодії та тиску на спортсменів. Ми запитали спортсменів, вони всі сказали: «До побачення», – заявив Майгуров.

Шипулін вже дав публічний коментар щодо медалі.

«Я її завоював. Вона моя, повертати не збираюся», – сказав Шипулін.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

