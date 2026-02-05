Головна Спорт Новини
Укранський триатлоніст Сапунов отримав «незвичну» дискваліфікацію: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Укранський триатлоніст Сапунов отримав «незвичну» дискваліфікацію: деталі скандалу
Під час своєї кар'єри спортсмена Сапунов представляв і Україну, і Казахстан
фото: соціальні мережі Данила Сапунова

Сапунов порушив правила під час свого попереднього допінгового бану

Міжнародна агенція з тестування ITA оголосила про повторне відсторонення відомого українського тріатлоніста та заслуженого тренера України Данила Сапунова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ITA. 

Причина відсторонення

43-річний спортсмен, який вже мав чотирирічну дискваліфікацію за допінг, знову потрапив під санкції через порушення правил відбування попереднього покарання. Нове розслідування було ініційовано організацією Ironman. Як з'ясувалося, під час дії своєї першої дискваліфікації, яка тривала з жовтня 2019 по жовтень 2023 року за вживання еритропоетину, Сапунов взяв участь у спортивному заході, що суворо заборонено правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу.

Хоча офіційні органи не уточнюють назву турніру, сам Сапунов у соцмережах раніше згадував про підготовку до аматорських стартів Ironman. Згідно з регламентом, дискваліфікований атлет не має права брати участь у будь-яких офіційних змаганнях – навіть як аматор. У результаті ITA призначила додаткове покарання терміном на 3,5 роки. Тепер Сапунов відсторонений від спорту до 7 квітня 2027 року.

Спортивна кар'єра Сапунова

Данило Сапунов є одним із найнайтитулованіших тріатлоністів в історії України. Він брав участь у трьох Олімпійських Іграх (Афіни-2004 та Пекін-2008 за Казахстан, і Лондон-2012 за Україну) та має у своєму активі 178 міжнародних стартів та 14 золотих медалей.

Після завершення професійної кар'єри у 2016 році він перейшов на тренерську роботу та заснував власну команду.
Сам спортсмен у 2023 році зазначав, що спорт для нього став хобі, і він планував виступати лише на аматорському рівні, зосередившись на тренерській діяльності. Проте порушення процедурних правил допінг-контролю ставить під загрозу його офіційний статус у спортивній спільноті на найближчі роки.

Нагадаємо, що швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю. Імоджен Сіммондс змогла уникнути дискваліфікації за порушення антидопінгових правил, оскільки Міжнародне агентство тестування (ITA) визнало, що заборонена речовина потрапила в її організм через сексуальний контакт.

Теги: спорт допінг триатлон Данило Сапунов

