Біатлон на Олімпіаді-2026: календар змагань та розклад трансляцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Дмитро Підручний є одним з лідерів збірної України з біатлону
фото: Дмитро Євенко / biathlon.com.ua

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включатиме 11 дисциплін

Вже незабаром на Олімпіаді-2026 стартують біатлонні змагання, які стануть справжньою окрасою Ігор. Про це повідомляє «Главком».

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включатиме 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026

  • Неділя, 8 лютого, 15:05 – змішана естафета
  • Вівторок, 10 лютого, 14:30 – індивідуальна гонка, чоловіки
  • Середа, 11 лютого, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки
  • П’ятниця, 13 лютого, 15:00 – спринт, чоловіки
  • Субота, 14 лютого, 15:45 – спринт, жінки
  • Неділя, 15 лютого, 12:15 – гонка переслідування, чоловіки
  • Неділя, 15 лютого, 15:45 – гонка переслідування, жінки
  • Вівторок, 17 лютого, 15:30 – естафета, чоловіки
  • Середа, 18 лютого, 15:45 – естафета, жінки
  • П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки
  • Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026

Усі біатлонні гонки в прямому ефірі транслюватимуться на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді-2026

  • Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
  • Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
