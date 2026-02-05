Біатлон на Олімпіаді-2026: календар змагань та розклад трансляцій

Дмитро Підручний є одним з лідерів збірної України з біатлону

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включатиме 11 дисциплін

Вже незабаром на Олімпіаді-2026 стартують біатлонні змагання, які стануть справжньою окрасою Ігор. Про це повідомляє «Главком».

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включатиме 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.

Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026

Неділя, 8 лютого, 15:05 – змішана естафета

Вівторок, 10 лютого, 14:30 – індивідуальна гонка, чоловіки

Середа, 11 лютого, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки

П’ятниця, 13 лютого, 15:00 – спринт, чоловіки

Субота, 14 лютого, 15:45 – спринт, жінки

Неділя, 15 лютого, 12:15 – гонка переслідування, чоловіки

Неділя, 15 лютого, 15:45 – гонка переслідування, жінки

Вівторок, 17 лютого, 15:30 – естафета, чоловіки

Середа, 18 лютого, 15:45 – естафета, жінки

П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки

Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки

Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026

Усі біатлонні гонки в прямому ефірі транслюватимуться на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді-2026

Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: