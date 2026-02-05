Біатлон на Олімпіаді-2026: календар змагань та розклад трансляцій
Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включатиме 11 дисциплін
Вже незабаром на Олімпіаді-2026 стартують біатлонні змагання, які стануть справжньою окрасою Ігор. Про це повідомляє «Главком».
Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включатиме 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.
Розклад змагань з біатлону на Олімпіаді-2026
- Неділя, 8 лютого, 15:05 – змішана естафета
- Вівторок, 10 лютого, 14:30 – індивідуальна гонка, чоловіки
- Середа, 11 лютого, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки
- П’ятниця, 13 лютого, 15:00 – спринт, чоловіки
- Субота, 14 лютого, 15:45 – спринт, жінки
- Неділя, 15 лютого, 12:15 – гонка переслідування, чоловіки
- Неділя, 15 лютого, 15:45 – гонка переслідування, жінки
- Вівторок, 17 лютого, 15:30 – естафета, чоловіки
- Середа, 18 лютого, 15:45 – естафета, жінки
- П’ятниця, 20 лютого, 15:15 – мас-старт, чоловіки
- Субота, 21 лютого, 15:15 – мас-старт, жінки
Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2026
Усі біатлонні гонки в прямому ефірі транслюватимуться на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.
Склад збірної України з біатлону на Олімпіаді-2026
- Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
- Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина
Участь України в Олімпіаді
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
