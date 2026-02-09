Головна Спорт Новини
«Можу уявити, наскільки це жахлива ситуація». Як іноземні біатлоністи підтримали Україну

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Жанмонно: Ми не можемо собі уявити, як українці переживають це
фото: Reuters

Ерік Перро: Вся моя підтримка кожній родині, кожному українцю

Біатлоністи, які брали участь у змішаній естафеті на Олімпіаді, висловили свою підтримку українцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Журналіст Станіслав Орошкевич після гонки поспілкувався з іноземними біатлоністами та запитав у них про підтримку українських вболівальників.

Усі вони тепло висловилися у бік України, згадавши зокрема поточні проблеми зі світлом.

Себастьян Самуельссон (Швеція)

«Я можу тільки уявити, наскільки це жахлива ситуація для них. Сподіваюся, ми зможемо принести їм трохи світла. Це дуже важкі обставини, спричинені агресією РФ».

Суві Мінкінен (Фінляндія)

«Я хочу сказати, що я не українка і не можу повністю зрозуміти, через що ви проходите. Але тримайтеся, знайте, що я вас підтримую. Сподіваюся, біатлон принесе трохи радості українському народу в ці важкі часи».

Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)

«Звісно. Це жахлива ситуація, в якій вони опинилися. Навіть немає електрики, щоб подивитися Олімпіаду по телевізору... Я просто бажаю миру в Україні. Наша команда з вами до самого кінця. Ми підтримуємо народ України, це точно, безапеляційно».

Ерік Перро (Франція)

«Вся моя підтримка кожній родині, кожному українцю. Розумію, що зараз важко. Олімпіада також для того, щоб нести світло людям».

Лу Жанмонно, Франція

«Ми не можемо собі уявити, як українці переживають це. Я просто хочу висловити свою повну підтримку. Залишайтеся сильними. Я знаю, що мені пощастило. Я просто бажаю їм, щоб це закінчилося, і вони були такими ж щасливими, як я сьогодні».

Лукас Гофер (Італія)

«Хочу подякувати всім українцям. У мене є хороші друзі в Україні – наприклад, Юрій, який виготовляє нам ремені для гвинтівок – він мій дуже близький друг. Я знаю, що в нас там багато друзів і вболівальників, і я не можу дочекатися, коли знову побачу їх усіх вже на іншій гонці. Біатлонна родина є великою родиною, яка висловлює підтримку українцям. Я хочу й надалі виступати з цим прапором – це також знак підтримки для них».

Медальний залік Олімпійських Ігор

Нагадаємо, що 9 лютого відбудеться третій змагальний день Олімпіади-2026. Українці виступлять лише у двох дисциплінах. 

