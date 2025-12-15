Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото

Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак

«ПСЖ» зіграє проти бразильського «Фламенго» у фіналі Міжконтинентального кубка у середу, 17 грудня

Французький «Парі Сен-Жермен» стер російського воротаря Матвія Сафонова із командного фото перед польотом на Міжконтинентальний кубок у Катар. Про це повідомляє «Главком».

Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак. Варто зазначити, що на підсумковому фото все ж видно ноги російського воротаря.

Також на світлині присутній український захисник клубу Ілля Забарний.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3