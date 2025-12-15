Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото
Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак

«ПСЖ» зіграє проти бразильського «Фламенго» у фіналі Міжконтинентального кубка у середу, 17 грудня

Французький «Парі Сен-Жермен» стер російського воротаря Матвія Сафонова із командного фото перед польотом на Міжконтинентальний кубок у Катар. Про це повідомляє «Главком».

Сафонова можна побачити на відео перед посадкою в літак. Варто зазначити, що на підсумковому фото все ж видно ноги російського воротаря.

Також на світлині присутній український захисник клубу Ілля Забарний.

«ПСЖ» зіграє проти бразильського «Фламенго» у фіналі Міжконтинентального кубка у середу, 17 грудня.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ілля Забарний ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор приніс «Жироні» вольову перемогу, ефектно забивши п’ятою
Циганков забив два голи та допоміг «Жироні» здобути важливу перемогу
13 грудня, 11:07
Неймар є найкращим бразильським бомбардиром в Лізі чемпіонів
На морально-вольових якостях: Неймар з травмою врятував свій клуб від вильоту
10 грудня, 13:44
У цьому сезоні на рахунку Оличенка вже 4 голи та 4 асисти за «Баварію» U19 у всіх турнірах
Став героєм гри. Українець Оличенко забив дебютний гол за «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА
10 грудня, 12:10
Жеребкування сформує групи в лігах А і В
Жеребкування кваліфікації Євро-2027 (U-19): які збірні можуть стати суперниками України
9 грудня, 11:28
Володимиру Сисенку було 63 роки
Пішов з життя головний тренер українського футбольного клубу
7 грудня, 12:39
Едвардсен не вперше потрапляє у скандал: його пов'язують з групою хуліганських ультрас у Швеції
Ганебний вчинок: шведський футболіст глузував з зовнішності гравця «Штутгарта»
2 грудня, 22:03
Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Вернидуб відмовився від роботи у молдовському «Шерифі» та вирішив пройти службу в ЗСУ
Український тренер відмовився від роботи в Угорщині
24 листопада, 20:20
У першому поєдинку команда Дмитра Михайленка впевнено обіграла Албанію U-19
Юнацька збірна України з футболу здолала Словаччину у відборі Євро-2026
18 листопада, 17:24
Під керівництвом Пучкова команда «Мурас Юнайтед» ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату країни
Український тренер втратив роботу у Киргизстані, бо матюкався на футболістів
18 листопада, 14:37

Новини

Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото
Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото
Українські шпажистки стали переможницями Кубка світу з фехтування серед юніорок
Українські шпажистки стали переможницями Кубка світу з фехтування серед юніорок
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
Одіозна депутатка Думи, яка перебуває під санкціями ЄС, хоче потрапити на Олімпіаду в Італії
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
Визначився переможець першого в історії чемпіонату України з ампфутболу
Шульга набрав 16 очок у грі G-ліги
Шульга набрав 16 очок у грі G-ліги
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії
Перспективна тенісистка відмовилася від громадянства Росії

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua