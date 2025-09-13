Головна Країна Події в Україні
Келлог зробив фото з котом та пожартував про те, що його візити рятують українців від обстрілів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Келлог визнав, що коли він відвідує Україну, Росія припиняє свої удари по цивільному населенню
фото з відкритих джерел

«Кіт є унікальним символом для українського народу. Символом безпеки та захищеності», – написав Келлог

Спецпредставник США Кіт Келлог під час візиту до Києва сфотографувався із очільником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим, статуєю кота та пожартував про те, що став «символом безпеки і захищеності» для українців. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі Х.

«Кіт є унікальним символом для українського народу. Символом безпеки та захищеності. Оскільки «Кіт» (тобто ім’я Келлога Keith, – ред.) звучить як «кіт» українською мовою, українці прозвали мою роль спеціального посланника Келлога «котом». Коли Кіт відвідує Україну, Росія припиняє свої удари по цивільному населенню, даючи їм кілька ночей спокою. Спокою, який сильна Америка пропонує іншим країнам. Як завжди, чудовий візит і обговорення з генералом Будановим із ГУР біля статуї кота», – написав Келлог.

Келлог зробив фото з котом та пожартував про те, що його візити рятують українців від обстрілів фото 1

Раніше президент України Володимир Зеленський жартома зауважив, що спецпредставник президента СШа Кіт Келлог є не гіршою ППО, аніж Patriot.

«Виявилось, що у Сполучених Штатів є ППО не гірша, ніж «петріоти». Про це дійсно, пане генерале, кажуть щоразу, коли ви тут. Коли ви в Києві, Кіте Келлог, кияни точно можуть трохи виспатись. Хотілося б, щоб ви їздили по всіх містах України. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави», – сказав президент, звертаючись до Кіта Келлога.

Нагадаємо, 11 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом.

