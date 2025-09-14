Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі підписав згоду на перебування військ НАТО в країні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі підписав згоду на перебування військ НАТО в країні
Рішення президента Кароля Навроцького є конфіденційним
фото з відкритих джерел

Сили НАТО будуть присутні у країні як підкріплення Польщі в рамках операції «Східний вартовий»

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО. Як інформує «Главком», про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі.

Рішення президента Кароля Навроцького є конфіденційним.

Зазначається, що присутність військ має на меті посилення Республіки Польща та зокрема східного флангу Альянсу в межах операції «Східний вартовий». Польська влада наголошує, що це одна з найбільших операцій в історії НАТО.

Віцепрем'єр-міністр, міністер оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наразі вісім країн заявили про свою готовність приєднатися до операції «Східний вартовий», але інші «готуються зробити такі заяви».

Зауважимо, 12 вересня у результаті активації Польщею статті 4 Північноатлантичного договору було розпочато операцію «Східний вартовий». Місія передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил: літаки та гелікоптери, наземна техніка, системи протиповітряної оборони, наземної протиракетної оборони та системи боротьби з безпілотниками.

До того, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.

Читайте також:

Теги: росія Польща міністр влада Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова Зеландія запровадила вже 32-й пакет санкцій проти РФ
Нова Зеландія знизила цінову стелю на російську нафту
12 вересня, 18:40
На момент атаки в транспортному засобі було п’ятеро поліцейських
Росіяни атакували авто поліцейських на Харківщині, троє поранених
11 вересня, 13:08
За словами глави латвійського Міноборони, закриття повітряного простору спростить виявлення несанкціонованих об'єктів
Латвія закриває повітряний простір біля кордону з Білоруссю та РФ
11 вересня, 13:04
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
Трамп висловив упевненість у закінченні російсько-української війни
8 вересня, 03:23
США пригрозили Індії митами через закупівлю російської нафти
Побачимо, скільки ви протримаєтесь: міністр фінансів США про мита проти Індії
6 вересня, 02:56
Обмеження мирних зібрань: чи справді є зрада у цій новині
Обмеження мирних зібрань: чи справді є зрада у цій новині
29 серпня, 20:23
Ми входимо у переговори США-Китай
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
22 серпня, 19:15
Лавров прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
20 серпня, 15:46
Цікаво, як довго президент Трамп зможе жонглювати забаганками Путіна і принципами союзників України?
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа Тема №1
19 серпня, 10:45

Політика

Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
Фейки, боти та священники: Санду розповіла, як Росія втручається у вибори в Молдові
Президент Польщі підписав згоду на перебування військ НАТО в країні
Президент Польщі підписав згоду на перебування військ НАТО в країні
Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні Росії проти України
Папа Римський зробив заяву про посередництво Ватикану у війні Росії проти України
Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС
Чехія закликає посилити санкції проти РФ: заява МЗС
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
Келлог назвав країну, яка може припинити війну в Україні «вже завтра»
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua