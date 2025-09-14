Президент Польщі підписав згоду на перебування військ НАТО в країні

Сили НАТО будуть присутні у країні як підкріплення Польщі в рамках операції «Східний вартовий»

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про згоду на перебування в країні іноземних військ держав-учасниць НАТО. Як інформує «Главком», про це повідомило Бюро національної безпеки Польщі.

Рішення президента Кароля Навроцького є конфіденційним.

Зазначається, що присутність військ має на меті посилення Республіки Польща та зокрема східного флангу Альянсу в межах операції «Східний вартовий». Польська влада наголошує, що це одна з найбільших операцій в історії НАТО.

Віцепрем'єр-міністр, міністер оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наразі вісім країн заявили про свою готовність приєднатися до операції «Східний вартовий», але інші «готуються зробити такі заяви».

Зауважимо, 12 вересня у результаті активації Польщею статті 4 Північноатлантичного договору було розпочато операцію «Східний вартовий». Місія передбачає залучення різних засобів сухопутних і повітряних сил: літаки та гелікоптери, наземна техніка, системи протиповітряної оборони, наземної протиракетної оборони та системи боротьби з безпілотниками.

До того, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Загалом уночі 10 вересня на радарах було зафіксовано 19 дронів. Станом на 11 вересня знайшли уламки 16 БпЛА.