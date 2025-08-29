Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
Віткофф припустився помилки, не взявши на зустріч з Путіним секретаря з Держдепартаменту
фото з відкритих джерел

Стів Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку та Луганську, а потім спростував свої слова

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві 6 серпня Кремль нібито готовий піти на значні територіальні поступки. За інформацією Reuters, ця заява, зроблена Віткоффом, призвела до хаосу в дипломатичних зусиллях, передає «Главком».

У телефонній розмові з європейськими лідерами 7 серпня Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку та Луганську. Це викликало здивування серед європейських партнерів, оскільки така позиція не відповідала їхнім попереднім оцінкам.

Уже наступного дня Віткофф спростував власні слова. Він уточнив, що Путін не пропонував повне виведення військ, а лише натякав на менші поступки. За словами джерел, Віткофф, будучи бізнесменом без дипломатичного досвіду, припустився помилки, не взявши на зустріч секретаря з Держдепартаменту, і тому не має точних записів пропозицій Путіна.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що, попри саміт Трампа з Путіним на Алясці, війна не наблизилася до завершення. Він стверджує, що Росія не змінила своєї позиції, і «у нас немає чіткої стратегії, як змусити Путіна припинити війну».

Попри відсутність очевидних результатів саміту, лідери США та Європи домовились працювати над гарантіями безпеки для України. Однак, за словами авторів матеріалу, кінець війни видається віддаленим, оскільки російські чиновники відкидають іноземну військову присутність в Україні, а зустріч між Путіним і Зеленським малоймовірна.

Волкер вважає, що з часом Трамп може застосувати сильний тиск на Путіна, запровадивши жорсткі економічні санкції та посиливши військову підтримку України. «Я думаю, що Трамп є втіленням цитати Черчилля: «Ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильну річ, вичерпавши всі інші можливі альтернативи». Трампу дійсно не залишиться іншого вибору», – підсумував Волкер.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Про це Віткофф повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

За словами американського чиновника, російський лідер підтримав пропозицію щодо миру, і Віткофф висловив сподівання, що він дотримається своєї обіцянки. «Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Це дуже складний конфлікт, однак президент рішуче налаштований покласти йому край», – зазначив Віткофф.

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.

Теги: Дональд Трамп Стів Віткофф Курт Волкер війна росія путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
Магія КДБ. Чи встоїть Донні?
14 серпня, 11:40
Світові ЗМІ проаналізували саміт Дональда Трампа з Володимиром Путіним
Світова преса розкритикувала зустріч Трампа і Путіна: що писали ЗМІ
16 серпня, 09:47
Харків атаковано балістичними ракетами
Росія вдарила балістичною ракетою по житловому будинку у Харкові, є постраждалі (оновлено)
17 серпня, 23:11
На першій сторінці документів було розкрито послідовність зустрічей на 15 серпня
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
16 серпня, 21:52
Журова зробила дивну заяву
Депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що є галузі, в яких Росія обходить Захід
20 серпня, 18:47
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
Верховна Рада закріпила на рівні закону визначення терміну «рашизм»
22 серпня, 04:15
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
24 серпня, 03:13
Усі справи проти російських посадовців повʼязані з будівництвом оборонних укріплень
Кремль знайшов, на кого перекласти вину за провал оборони Курщини – ISW
26 серпня, 06:38
Китай та Росія продовжують збільшувати свій ядерний потенціал
«Будують швидко». Пентагон оцінив ядерний потенціал РФ та Китаю
Вчора, 08:58

Політика

Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
Міністр Угорщини відповів на критику України: Це не наша війна
Міністр Угорщини відповів на критику України: Це не наша війна
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
Президент Португалії назвав Трампа російським агентом
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
12K
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5757
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5745
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи

Новини

«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua