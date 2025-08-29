Спроби Трампа завершити війну перетворилися на хаос через «дипломатичний провал» Віткоффа – Reuters

Віткофф припустився помилки, не взявши на зустріч з Путіним секретаря з Держдепартаменту

Стів Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку та Луганську, а потім спростував свої слова

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що після зустрічі з Володимиром Путіним у Москві 6 серпня Кремль нібито готовий піти на значні територіальні поступки. За інформацією Reuters, ця заява, зроблена Віткоффом, призвела до хаосу в дипломатичних зусиллях, передає «Главком».

У телефонній розмові з європейськими лідерами 7 серпня Віткофф заявив, що Путін готовий вивести війська із Запорізької та Херсонської областей в обмін на Донецьку та Луганську. Це викликало здивування серед європейських партнерів, оскільки така позиція не відповідала їхнім попереднім оцінкам.

Уже наступного дня Віткофф спростував власні слова. Він уточнив, що Путін не пропонував повне виведення військ, а лише натякав на менші поступки. За словами джерел, Віткофф, будучи бізнесменом без дипломатичного досвіду, припустився помилки, не взявши на зустріч секретаря з Держдепартаменту, і тому не має точних записів пропозицій Путіна.

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що, попри саміт Трампа з Путіним на Алясці, війна не наблизилася до завершення. Він стверджує, що Росія не змінила своєї позиції, і «у нас немає чіткої стратегії, як змусити Путіна припинити війну».

Попри відсутність очевидних результатів саміту, лідери США та Європи домовились працювати над гарантіями безпеки для України. Однак, за словами авторів матеріалу, кінець війни видається віддаленим, оскільки російські чиновники відкидають іноземну військову присутність в Україні, а зустріч між Путіним і Зеленським малоймовірна.

Волкер вважає, що з часом Трамп може застосувати сильний тиск на Путіна, запровадивши жорсткі економічні санкції та посиливши військову підтримку України. «Я думаю, що Трамп є втіленням цитати Черчилля: «Ви завжди можете розраховувати на те, що американці зроблять правильну річ, вичерпавши всі інші можливі альтернативи». Трампу дійсно не залишиться іншого вибору», – підсумував Волкер.

Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що голова Кремля Володимир Путін висловив бажання завершити війну в Україні. Про це Віткофф повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає «Главком».

За словами американського чиновника, російський лідер підтримав пропозицію щодо миру, і Віткофф висловив сподівання, що він дотримається своєї обіцянки. «Путін доклав щирих зусиль, щоб домогтися діалогу. Це дуже складний конфлікт, однак президент рішуче налаштований покласти йому край», – зазначив Віткофф.

Нагадаємо, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.