Розвідка викрила десятки російських підприємств, які уникнули санкції

Понад половина підприємств російського військового холдингу «Технодинаміка» досі уникає санкцій

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило дані, які свідчать про критичну прогалину в міжнародних санкціях: 86 із 145 підприємств російського оборонного холдингу «Технодинаміка» досі не перебувають під обмеженнями країн санкційної коаліції. «Технодинаміка», що входить до складу державної корпорації «ростєх», відіграє ключову роль у забезпеченні російського ВПК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Розвідка зазначає, що холдинг займається виробництвом артилерійських систем, боєприпасів, порохів та вибухових речовин. Також комплектуючих для крилатих ракет великої дальності, безпілотних літальних апаратів, бронеплит та засобів індивідуального захисту. Окрім цього «Технодинаміка» задіяна у ремонті та продовженні терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.

Серед підприємств, що залишаються поза санкціями, є виробники критично важливих компонентів для російських ракетних систем та бронетехніки:

АТ «федеральний центр подвійних технологій «союз» та АТ «завод імені морозова»: Розробляють двигуни та тверде паливо для комплексів «тополь-м», «ярс» та «іскандер».

АТ «уфімське агрегатне виробниче об’єднання»: Виробник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2/Х−59М2А.

АТ «ленінградський механічний завод імені карла лібкнехта»: Виробляє бронебійно-підкаліберні снаряди для російських танків.

Оприлюднена ГУР інформація, розміщена на порталі War&Sanctions, містить ідентифікаційні дані всіх 145 підприємств, їхні функції та схеми зв’язків.

ГУР зазначає, що розкриття цих даних дозволить відповідальному міжнародному бізнесу перевіряти своїх контрагентів і відмовлятися від співпраці з підприємствами, що фінансують російську агресію.

Синхронізація санкційних дій, на думку української розвідки, ускладнить ланцюги постачання, зменшить темпи виробництва озброєння та скоротить фінансові ресурси рф для ведення війни.

Нагадаємо, Росія планує значно скоротити витрати на виробництво літаків та вертольотів, попри критичне зростання аварійності в комерційній та загальній авіації.

За даними СЗР, кількість загиблих у катастрофах комерційної авіації в Росії з початку 2025 року вже перевищила сукупні показники за два попередні роки, хоча рік ще не завершився.