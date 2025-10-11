Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю

Жмеринська громада заявила, що вулиця Малиновського названа на честь футболіста Руслана Маліновського

У мережі жартують, що Руслан Маліновський отримав вулицю на свою честь ще до власного народження

Жмеринська громада (Вінницька область) стверджує, що вулиця у селі Почапинці назва на честь українського футболіста Руслана Маліновського. Про це інформує «Главком» з посиланням на активістів руху «Деколонізація.Україна».

Активісти звернулися до Жмеринської громади з запитом щодо вулиці у селі Почапинці, названої на честь Малиновського.

Родіон Малиновський – маршал Радянського Союзу та радянський військовий діяч. Згідно з законом про декомунізацію, назву цієї вулиці мало бути змінено.

Жмеринська громада надала офіційну відповідь, що вулиця Малиновського названа не на честь радянського військового діяча, а на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського.

Так відповідь обурила користувачів мережі. Зокрема, вони тепер жартують, що Руслан Маліновський отримав вулицю на свою честь ще до власного народження.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

Завдяки перемозі Україна вийшла на друге місце групи D.

Турнірна таблиця групи D

Франція – 9 очок (3 матчі), 7:1 (різниця м'ячів) Україна – 4 очки (3), 6:6 Ісландія – 3 очки (3), 9:7 Азербайджан – 1 очко (3), 1:9

Наступну гру Україна проведе в понеділок, 13 жовтня, проти Азербайджану. Номінально домашня для нашої країни гра пройде в польському Кракові (початок – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».