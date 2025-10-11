Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
У мережі жартують, що Руслан Маліновський отримав вулицю на свою честь ще до власного народження
Жмеринська громада (Вінницька область) стверджує, що вулиця у селі Почапинці назва на честь українського футболіста Руслана Маліновського. Про це інформує «Главком» з посиланням на активістів руху «Деколонізація.Україна».
Активісти звернулися до Жмеринської громади з запитом щодо вулиці у селі Почапинці, названої на честь Малиновського.
Родіон Малиновський – маршал Радянського Союзу та радянський військовий діяч. Згідно з законом про декомунізацію, назву цієї вулиці мало бути змінено.
Жмеринська громада надала офіційну відповідь, що вулиця Малиновського названа не на честь радянського військового діяча, а на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського.
Так відповідь обурила користувачів мережі. Зокрема, вони тепер жартують, що Руслан Маліновський отримав вулицю на свою честь ще до власного народження.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
Завдяки перемозі Україна вийшла на друге місце групи D.
Турнірна таблиця групи D
- Франція – 9 очок (3 матчі), 7:1 (різниця м'ячів)
- Україна – 4 очки (3), 6:6
- Ісландія – 3 очки (3), 9:7
- Азербайджан – 1 очко (3), 1:9
Наступну гру Україна проведе в понеділок, 13 жовтня, проти Азербайджану. Номінально домашня для нашої країни гра пройде в польському Кракові (початок – о 21:45 за київським часом).
Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
