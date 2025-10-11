Головна Спорт Новини
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Радянський маршал чи футболіст? Громада вигадала причину, щоб не перейменовувати вулицю
Жмеринська громада заявила, що вулиця Малиновського названа на честь футболіста Руслана Маліновського
фото: УАФ

У мережі жартують, що Руслан Маліновський отримав вулицю на свою честь ще до власного народження

Жмеринська громада (Вінницька область) стверджує, що вулиця у селі Почапинці назва на честь українського футболіста Руслана Маліновського. Про це інформує «Главком» з посиланням на активістів руху «Деколонізація.Україна».

Активісти звернулися до Жмеринської громади з запитом щодо вулиці у селі Почапинці, названої на честь Малиновського.

Родіон Малиновський – маршал Радянського Союзу та радянський військовий діяч. Згідно з законом про декомунізацію, назву цієї вулиці мало бути змінено.

Жмеринська громада надала офіційну відповідь, що вулиця Малиновського названа не на честь радянського військового діяча, а на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського.

Так відповідь обурила користувачів мережі. Зокрема, вони тепер жартують, що Руслан Маліновський отримав вулицю на свою честь ще до власного народження.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

Завдяки перемозі Україна вийшла на друге місце групи D.

Турнірна таблиця групи D

  1. Франція – 9 очок (3 матчі), 7:1 (різниця м'ячів)
  2. Україна – 4 очки (3), 6:6
  3. Ісландія – 3 очки (3), 9:7
  4. Азербайджан – 1 очко (3), 1:9

Наступну гру Україна проведе в понеділок, 13 жовтня, проти Азербайджану. Номінально домашня для нашої країни гра пройде в польському Кракові (початок – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

