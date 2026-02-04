Маліновський став автором найкращого гола січня в чемпіонаті Італії (відео)

Руслан Маліновський видовищно уразив ворота «Болоньї»

У чемпіонаті Італії визначилися з найкращим голом турніру за підсумками січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Серії А.

Атакувальний півзахисник «Дженоа» Руслан Маліновський став автором найкращого гола місяця в чемпіонаті Італії. У домашньому для генуезців матчі проти «Болоньї», що проходив у неділю, 25 січня 2026 року, 32-річний українець започаткував камбек господарів поля.

На 55-й хвилині, за рахунку 2:0 на користь гостей, Маліновський замінив Джеффа Ехатора, а вже сімома хвилинами пізніше відзначився видовищним голом зі штрафного. Протистояння завершилося звитягою «Дженоа» (3:2).

La punizione di Ruslan Malinovskyi è l'@IliadItalia goal of the month - gennaio 🗓️☄️ pic.twitter.com/8ZSGdnm3rN — Lega Serie A (@SerieA) — Lega Serie A (@SerieA) February 4, 2026

На рахунку плеймейкера чотири гола й три асисти в 21-му поєдинку Серії А-2025/26. Результативні удари Маліновського в жовтні 2025 року допомогли збірній Україні дістатися плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Нагадаємо, що для виходу на Мундіаль підопічним Сергія Реброва необхідно подолати ще двох суперників. У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. У другому таймі Україна забила два голи та продовжила боротьбу за путівку на Мундіаль.