Москва агресивно реагує на заяви президента Стубба

Росія у 2025 році стала значно агресивнішою у риториці щодо Фінляндії, зокрема через підтримку України та посилення співпраці Гельсінкі з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт фінського уряду.

У документі зазначається, що Москва різко реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба під час міжнародних дискусій. Фінський лідер неодноразово наголошував на суверенітеті України та прямо покладав відповідальність за війну на Росію.

У відповідь російська сторона застосовувала саркастичну та агресивну риторику, намагаючись знизити значення позиції президента Фінляндії. У звіті зазначається, що посилення риторики Кремля може бути пов’язане зі складною ситуацією всередині самої Росії.

Зокрема, на Москву тиснуть наслідки війни проти України, економічні проблеми та атаки на російську нафтову інфраструктуру. На цьому тлі російська влада дедалі частіше використовує жорстку риторику та звинувачення на адресу своїх опонентів.

У документі також наголошується, що Кремль активно використовує історичні наративи для внутрішньої пропаганди. Будь-які спроби поставити ці інтерпретації під сумнів у Росії часто подаються як ворожі дії.

Крім того, у звіті згадується, що російська пропаганда регулярно представляє НАТО як загрозу. Зокрема, військові навчання Альянсу подаються російською стороною як «активність біля російських кордонів», хоча багато таких навчань проводяться у цих регіонах уже тривалий час.

