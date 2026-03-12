Головна Світ Політика
Підтримка України роздратувала Кремль – уряд Фінляндії

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Президент Фінляндії Александар Стубб зіткнувся із саркастичною риторикою Кремля, що свідчить про внутрішні проблеми Росії
фото: EPA

Москва агресивно реагує на заяви президента Стубба

Росія у 2025 році стала значно агресивнішою у риториці щодо Фінляндії, зокрема через підтримку України та посилення співпраці Гельсінкі з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт фінського уряду.

У документі зазначається, що Москва різко реагувала на заяви президента Фінляндії Александра Стубба під час міжнародних дискусій. Фінський лідер неодноразово наголошував на суверенітеті України та прямо покладав відповідальність за війну на Росію.

У відповідь російська сторона застосовувала саркастичну та агресивну риторику, намагаючись знизити значення позиції президента Фінляндії. У звіті зазначається, що посилення риторики Кремля може бути пов’язане зі складною ситуацією всередині самої Росії.

Зокрема, на Москву тиснуть наслідки війни проти України, економічні проблеми та атаки на російську нафтову інфраструктуру. На цьому тлі російська влада дедалі частіше використовує жорстку риторику та звинувачення на адресу своїх опонентів.

У документі також наголошується, що Кремль активно використовує історичні наративи для внутрішньої пропаганди. Будь-які спроби поставити ці інтерпретації під сумнів у Росії часто подаються як ворожі дії.

Крім того, у звіті згадується, що російська пропаганда регулярно представляє НАТО як загрозу. Зокрема, військові навчання Альянсу подаються російською стороною як «активність біля російських кордонів», хоча багато таких навчань проводяться у цих регіонах уже тривалий час.

До слова, естонський суд заарештував на два місяці громадянку країни, яку підозрюють у порушенні санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі. За версією слідства, вона брала участь у схемі постачання люксових автомобілів до цих країн через територію ЄС.

