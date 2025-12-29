Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
Після зустрічі в Мар-а-Лаго лідери України та США зробили заяви щодо мирного врегулювання – Трамп знову заявив, що Путін хоче закінчити війну
Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США. Вони вийшли на спільну пресконференцію, пише «Главком».
Заяви президента України Володимира Зеленського
- 20-пунктний план на 90% погоджено, гарантії безпеки від США – 100%, гарантії від США та Європи – 90%, військовий вимір – 100%, план процвітання (відновлення України) фіналізується;
- Ми говорили про референдум, можемо використати його для плану, або голосуватиме парламент;
- Найближчими тижнями будуть зустрічі з європейськими лідерами, аби завершити узгодження. Ймовірно, у січні до Вашингтона приїдуть європейські лідери та українська делегація;
- Якщо ми дійдемо до референдуму, українські біженці мають бути його частиною.
Заяви президент США Дональда Трампа
- Питання Донбасу ще не вирішене, думаю, воно буде вирішене;
- Росія ще хоче захопити територій в найближчі місяці, тож треба квапитися з мирною угодою;
- Настав час закінчити цю війну. 91% українців за те, щоби закінчилася війна. Росія також хоче її закінчити. Усі хочуть її закінчити;
- Запорізьку АЕС можна буде дуже швидко знову відкрити, і вона перебуває у «доброму стані». Я сьогодні дізнався, що там працює 5000 людей;
- Я готовий приїхати до України і звернутися до їхнього парламенту для врегулювання;
- Після нашої сьогоднішньої розмови я вірю Путіну – він прагне миру;
- Росія хоче бачити Україну успішною. Росія готова допомогти у відновленні України. За його словами, він обговорював це з Путіним, який проявив «дуже велику щедрість»;
- Путін відмовляється від припинення вогню;
- Якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть.
Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.
Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни.
