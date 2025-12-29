Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
фото: Getty Images

Після зустрічі в Мар-а-Лаго лідери України та США зробили заяви щодо мирного врегулювання – Трамп знову заявив, що Путін хоче закінчити війну 

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США. Вони вийшли на спільну пресконференцію, пише «Главком».

Заяви президента України Володимира Зеленського

  • 20-пунктний план на 90% погоджено, гарантії безпеки від США – 100%, гарантії від США та Європи – 90%, військовий вимір – 100%, план процвітання (відновлення України) фіналізується;
  • Ми говорили про референдум, можемо використати його для плану, або голосуватиме парламент;
  • Найближчими тижнями будуть зустрічі з європейськими лідерами, аби завершити узгодження. Ймовірно, у січні до Вашингтона приїдуть європейські лідери та українська делегація;
  • Якщо ми дійдемо до референдуму, українські біженці мають бути його частиною.

Заяви президент США Дональда Трампа

  • Питання Донбасу ще не вирішене, думаю, воно буде вирішене;
  • Росія ще хоче захопити територій в найближчі місяці, тож треба квапитися з мирною угодою;
  • Настав час закінчити цю війну. 91% українців за те, щоби закінчилася війна. Росія також хоче її закінчити. Усі хочуть її закінчити;
  • Запорізьку АЕС можна буде дуже швидко знову відкрити, і вона перебуває у «доброму стані». Я сьогодні дізнався, що там працює 5000 людей;
  • Я готовий приїхати до України і звернутися до їхнього парламенту для врегулювання;
  • Після нашої сьогоднішньої розмови я вірю Путіну – він прагне миру;
  • Росія хоче бачити Україну успішною. Росія готова допомогти у відновленні України. За його словами, він обговорював це з Путіним, який проявив «дуже велику щедрість»;
  • Путін відмовляється від припинення вогню;
  • Якщо нічого не вийде, доведеться воювати і вмирати.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні може швидко закінчитися, або триватиме довго, і мільйони людей загинуть. 

Перш ніж двоє лідерів повернулися, щоб увійти до будівлі позаду них, Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна повинна здати Донбас для закінчення війни. 

Теги: росія війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори референдум

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Україна готова до миру: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
Україна готова до миру: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що обговорював з Зеленським та з Путіним Запорізьку АЕС
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Трамп заявив, що Путін хоче успіху України, але відмовляється від припинення вогню
Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
Пресконференцію завершено: головні заяви Трампа та Зеленського
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю
Зеленський: Мирний план готовий на 90%, а безпекові гарантії від США узгоджені повністю

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua