Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росія засудила до 12 років вчительку з Донеччини, яка допомогла українському військовому – деталі справи
Вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області
фото: «Медіазона»

Вчительку з України засудили в Ростові-на-Дону та забов'язали сплатити штраф

У Росії в Ростові-на-Дону засудили вчительку Валентину Заярну до 12 років позбавлення волі, яка жила в Амвросіївці Донецької області, що нині є тимчасово окупованою РФ. Свого часу жінка допомогла українському військовому Денису Сторожуку. Про це пише «Главком» із посиланням на Радіо Свободу.

За інформацією російського видання «Медіазона», російський Південний окружний військовий суд визнав вчительку винною в участі у терористичній організації, замаху на зберігання вибухівки та підготовці теракту. Крім позбавлення волі, строком на 12 років, жінка мала сплатити штраф у розмірі 500 тис. руб, що дорівнює близько $6300 тис.

Відомо, що Денис Сторожук та Валентина Заярна стежили за депутатом «ДНР» Ярославом Анікою. Вони планували підірвати його машину. У зв’язку із цим вчительку також звинувачували у тому, що вона отримала посилку з вибухівкою за дорученням Дениса Сторожука. У суді жінка заперечила це та не знала, що Денис Сторожук був причетний до партизанської діяльності та входив до оборони «Азовсталі».

За словами Валентини Заярної, вона була знайома з військовим ще до повномасштабного вторгнення. Проте тоді, за її словами, його звали Дмитро й він був прикордонником. В той час жінка жила на території так званої «ДНР» та їздила до Маріуполя, щоб отримувати пенсію для своєї матері. Після початку повномасштабного вторгнення з нею зв’язався прикордонник та попросив прихистку, тому що в нього згорів будинок у Маріуполі. Військовий прожив у жінки майже рік.

Денис Сторожук був підполковником прикордонної служби України та керівником оперативно-розшукового відділу у Маріуполі. У 2022 році він не здався у полон, а зміг сховатися на окупованій території. Проте у 2023 році його все ж таки затримало ФСБ, тоді він опинився у СІЗО в Донецьку. У вересні 2024 року його обміняли та він повернувся до України.

Після повернення додому прикордонник дав інтерв’ю та зізнався, що готував в окупації диверсії проти російських військових. Як, наприклад, підрив склад боєприпасів в Амвросіївці. Однак про Ярослава Аніка він розповів, як про свого знайомого на допомогу якого він розраховував, перебуваючи в окупації. Тож він заперечив наміри його підривати.

До слова, Дениса Сторожука суд у Ростові-на-Дону також заочно засудив його до 22 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Раніше «Главком» писав про те, що в Росії заочно засудили українку та росіянку за вбивство офіцера, якого вважають причетним до удару по селу Гроза на Харківщині. Українка Марія Савоста і росіянка Олена Попова були засуджені до 18 і 24 років в'язниці за вбивство офіцера-ракетника ЗС РФ Костянтина Нагайка.

Також повідомлялося, що російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя. Водночас Міська рада Маріуполя повідомляє, що Олександр Маловичко став на захист Маріуполя, захищаючи його від російських окупантів.

Теги: росія суд військові партизани

