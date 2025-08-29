Жулін: Я просто став фанатом Путіна тепер, тому що у зовнішній політиці я прямо гордий тим, що він робить

Жулін жив у США у 1992-2006 роках та має американський паспорт

Титулований російський тренер з фігурного катання Олександр Жулін заявив, що став фанатом диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

«Я просто став фанатом Путіна тепер, тому що у зовнішній політиці я прямо гордий тим, що він робить, мені це дуже подобається. У внутрішній я б посперечався щодо пенсій, а ось у зовнішній прямо дуже круто, дуже круто», – розповів Жулін російським пропагандистам.

Жулін у парі з Майєю Усовою був срібним призером Олімпійських ігор (1994 рік), бронзовим призером Олімпійських ігор (1992 рік), чемпіоном світу (1993 рік) та чемпіоном Європи (1993 рік).

Як тренер привів до олімпійського золота 2006 року Тетяну Навку та Романа Костомарова, а пара Вікторії Синициної та Микити Кацалапова під його керівництвом здобула срібні нагороди Ігор у 2022 році.

Нагадаємо, жіноча збірна Росії з боротьби перед чемпіонатом світу провела фотосесію на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна.

Чемпіонат світу з трьох видів боротьби відбудеться з 13 по 21 вересня в Загребі. (Хорватії).

