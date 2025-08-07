Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зробив суперечливі заяви про переговори з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зробив суперечливі заяви про переговори з Путіним
Трамп виступив з заявою про переговори з Путіним
скриншот з відео

Трамп про зустріч з путіним і Зеленським: Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну. Про це він сказав під час виступу в Овальному кабінеті, передає «Главком».

Дональд Трамп згадав про зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним та заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором. 

Американський лідер повторив, що переговори з росіянами пройшли дуже добре та зазначив, що існує велика ймовірність, що зустріч із Путіним відбудеться дуже скоро.

Поки місце зустрічі, зі слів Трампа, не визначено. При цьому він наголосив, що не називав би ситуацію проривом, оскільки було пророблено багато роботи і ще багато залишається.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Тоді президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Згодом видання NYT повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. 

Також репортерка CNN з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, яка сторона першою подала сигнал про зустріч президентів США та Росії.

Як стало відомо, Трамп очікував меншого успіху від зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль з усіх прасок кричить, що не боїться санкцій
Кремль з усіх прасок кричить, що не боїться санкцій. Чого б це?
19 липня, 21:52
Нетаньягу передає Трампу папку під час зустрічі в Білому домі
Нетаньягу зробив цінний подарунок Трампу
8 липня, 08:25
Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
8 липня, 21:44
Вітакер: Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: «Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити»
Постпред США при НАТО озвучив послання Трампа до Путіна
15 липня, 01:28
Палаючий будинок в Одесі після атаки БпЛА
Атака на Одесу, вибухи в Росії: головне за ніч
19 липня, 06:23
14 липня Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України
Зеленський оголосив зміну уряду, Трамп попередив Путіна. Головне за 14 липня
14 липня, 21:25
Ключовими темами переговорів стануть питання повернення полонених і дітей, а також підготовка зустрічі лідерів
У Стамбулі стартував третій раунд переговорів України та Росії
23 липня, 20:55
Речник Путіна стверджує, що Москва, яка щодня обстрілює Україну, «зберігає прихильність мирному процесу»
«СВО продовжується». Кремль відреагував на ультиматум Трампа
29 липня, 13:23
У травні цього року Папа Римський Лев XIV провів аудієнцію з президентом
Посол у Ватикані відповів, чи приїде в Україну Папа Римський цього року
Вчора, 04:20

Політика

Трамп висловився про стосунки з Ілоном Маском
Трамп висловився про стосунки з Ілоном Маском
Трамп зробив суперечливі заяви про переговори з Путіним
Трамп зробив суперечливі заяви про переговори з Путіним
Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
Переговори Віткоффа і Путіна перевершили очікування Трампа – Bild
Переговори Віткоффа і Путіна перевершили очікування Трампа – Bild
Хто ініціював зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN
Хто ініціював зустріч Трампа з Путіним? Відповідь CNN
Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT
Трамп планує зустрітись з Путіним вже скоро – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
9309
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
5095
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
3302
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії
3227
Найпопулярніші серед українців вживані легкові авто: топ-10 марок та моделей липня

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Вчора, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua