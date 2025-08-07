Трамп зробив суперечливі заяви про переговори з Путіним

Трамп виступив з заявою про переговори з Путіним

Трамп про зустріч з путіним і Зеленським: Є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро

Президент США Дональд Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну. Про це він сказав під час виступу в Овальному кабінеті, передає «Главком».

Дональд Трамп згадав про зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним та заговорив про високу можливість вже його особистої зустрічі з російським диктатором.

Американський лідер повторив, що переговори з росіянами пройшли дуже добре та зазначив, що існує велика ймовірність, що зустріч із Путіним відбудеться дуже скоро.

Поки місце зустрічі, зі слів Трампа, не визначено. При цьому він наголосив, що не називав би ситуацію проривом, оскільки було пророблено багато роботи і ще багато залишається.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Тоді президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Згодом видання NYT повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня.

Також репортерка CNN з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, яка сторона першою подала сигнал про зустріч президентів США та Росії.

Як стало відомо, Трамп очікував меншого успіху від зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним