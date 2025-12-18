Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим

Російські пропагандисти повідомили, що головний тренер брянського «Динамо», ексгравець збірних СРСР, Росії та київського «Динамо» Андрій Канчельскіс відвідав Англію та пройшов там стажування. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що у ході поїздки Канчельскіс пройшов стажування у «Евертоні» Девіда Мойєса та побував на новому стадіоні клубу.

«Подзвонив у клуб і запитав, чи це вдасться зробити (стажування у Девіда Мойєса – ред.). Вдалося поєднати приємне із корисним. Радий, що «Евертон» дав можливість повноцінно спостерігати за тренувальним процесом. Побачив для себе кілька моментів, але розкривати їх не буду. Загалом нічого надприродного саме у тренуваннях я не побачив. Сподіваюся, що зробив правильні висновки», – сказав Канчельскіс у розмові з російськими пропагандистами.

Варто зазначити, що у складі «Евертона» грає український захисник Віталій Миколенко.

Нагадаємо, колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим.

Клуб Канчельскіса брянське «Динамо» проводило у Криму навчально-тренувальні збори.

Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі).

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса продовжує проживати у Кропивницькому.