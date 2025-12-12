Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

«Динамо» гру 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проведе у лютому наступного року

У п'ятницю, 12 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Київське «Динамо» дізналося свого суперника на даній стадії змагань. Ним став мадридський «Атлетико», який на «Етапі Ліги» посів 7 місце з 32-х учасників. Майбутній поєдинок буде домашнім для нашої команди та вібудеться 3-4 лютого наступного року.

«Динамо» подолало два раунди по «Шляху чемпіонів», здолавши шведську «Броммапойкарну» (1:0 вдома, 2:1 на виїзді) та шотландський «Хіберніан» (1:0 вдома, 1:1 на виїзді).

Що стосується нашого майбутнього суперника, то «Атлетико» в шести матчах «Етапу Ліги» здобув чотири перемоги, по одному разу зіграв унічию та поступився (різниця м'ячів – 16:8).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3