Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
Кияни зіграють з «Атлетико» у Юнацькій Лізі УЄФА

«Динамо» гру 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проведе у лютому наступного року

У п'ятницю, 12 грудня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Юнацької Ліги УЄФА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Київське «Динамо» дізналося свого суперника на даній стадії змагань. Ним став мадридський «Атлетико», який на «Етапі Ліги» посів 7 місце з 32-х учасників. Майбутній поєдинок буде домашнім для нашої команди та вібудеться 3-4 лютого наступного року.

«Динамо» подолало два раунди по «Шляху чемпіонів», здолавши шведську «Броммапойкарну» (1:0 вдома, 2:1 на виїзді) та шотландський «Хіберніан» (1:0 вдома, 1:1 на виїзді).

Що стосується нашого майбутнього суперника, то «Атлетико» в шести матчах «Етапу Ліги» здобув чотири перемоги, по одному разу зіграв унічию та поступився (різниця м'ячів – 16:8).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На стадіоні повністю згоріла одна із трибун, а також було сильно пошкоджено штучне покриття поля
У Фінляндії розгнівані школярі спалили трибуну на стадіоні клубу «Хака»
Вчора, 15:44
У цьому сезоні на рахунку Оличенка вже 4 голи та 4 асисти за «Баварію» U19 у всіх турнірах
Став героєм гри. Українець Оличенко забив дебютний гол за «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА
10 грудня, 12:10
У чемпіонаті світу 2026 року вперше візьмуть участь 48 збірних
Суперкомп'ютер назвав фаворитів чемпіонату світу з футболу 2026 року
6 грудня, 21:50
Журналістку Козюпу не пустили на матч у Тернополі
В українському футболі вибухнув скандал через недопуск журналістки на гру Першої ліги
1 грудня, 16:15
Жеребкування чемпіонату світу з футболу відбудеться без представників іранської делегації
Іран бойкотуватиме жеребкування чемпіонату світу з футболу у США
28 листопада, 12:24
ФІФА та SFD підписали меморандум про взаєморозуміння
ФІФА виділить близько $1 млрд на будівництво стадіонів у країнах, що розвиваються
24 листопада, 17:15
Фанати «Карпат» принесли на стадіон промовистий банер
«Якщо ми впадемо – ви наступні». Фанати «Карпат» звернулися до Європи
22 листопада, 14:48
Катя Авейру: Роналду не такий, як ви, він не з того ж тіста, що й ви
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам
22 листопада, 12:31
Україна зіграє з Францією на стадіоні «Парк де Пренс»
Стала відома заявка збірної України на матч проти Франції
13 листопада, 11:53

Новини

Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
Вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини
41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу
41-річна Вонн стала найстаршою переможницею в історії Кубка світу
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
Визначився суперник «Динамо» у 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА
Французький тенісист отримав 20-річний бан
Французький тенісист отримав 20-річний бан
На сайті Київради з’явилась петиція щодо збереження ковзанки «Крижинка»
На сайті Київради з’явилась петиція щодо збереження ковзанки «Крижинка»
Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру
Скандальна борчиня Пхогат відновила свою спортивну кар'єру

Новини

Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
Сьогодні, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua