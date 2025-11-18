Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з футболу оголосила склад на поєдинки із Шотландією й Австрією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з футболу оголосила склад на поєдинки із Шотландією й Австрією
У листопаді українки проведуть заключний цього року навчально-тренувальний збір

Матчі із Шотландією й Австрією відбудуться в межах турніру She Plays

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко оголосив імена футболісток, викликаних для участі в товариських матчах із командами Шотландії та Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У листопаді українки проведуть заключний цього року навчально-тренувальний збір, під час якого перевірять свої сили в товариських поєдинках зі збірними Шотландії й Австрії. Матчі відбудуться в межах турніру She Plays, який пройде в Іспанії та об’єднає вісім національних жіночих збірних.

У цих зустрічах Володимир Пятенко розраховує на 24 виконавиць.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Соломія Куп’як («Колос» Ковалівка), Катерина Корсун, Марина Шайнюк (обидві – «Ворскла» Полтава), Яна Котик, Ольга Басанська, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – «Колос» Ковалівка), Натія Панцулая («Сістерс» Одеса), Дар’я Апанащенко, Вікторія Гірин, Лідія Заборовець (усі – «Металіст 1925» Харків), Вікторія Радіонова, Яна Калініна (обидві – «Ворскла» Полтава), Юлія Христюк («Олд Домініон», США).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Таня Бойчук («Монреаль Роузес», Канада).

Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії на Муніципальному стадіоні «Чапін» (Херес, Іспанія). Початок заплановано на 13:00 за київським часом.

Уже за три дні на українську команду чекатиме нове випробування – поєдинок зі збірною Австрії, представником Ліги А в Лізі націй. Гра відбудеться 1 грудня на стадіоні «Ель Пальмар» (Кадіс, Іспанія). Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Розклад матчів турніру She Plays

  • 27.11. Фінляндія – Австрія
  • 28.11. Шотландія – Україна
  • 28.11. Швейцарія – Бельгія
  • 01.12. Австрія – Україна
  • 01.12. Бельгія – Фінляндія
  • 02.12. Уельс – Швейцарія
  • 02.12. Шотландія – Китай

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
20 жовтня, 14:25
«Буковина» перемогла «Ниву»
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
28 жовтня, 17:22
Навчально-тренувальний збір збірної України U-16 проходитиме у Флоренції
Є гравці «Мілана» та «Барселони». Визначився склад збірної України U-16 на матчі з Італією
30 жовтня, 11:47
52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники
Кваліфікація Євро-2026 (U-19) з футболу: став відомий календар матчів збірної України
3 листопада, 14:02
Суркіс: Бачу, як Шовковський прогресує як тренер
«Колишні великі футболісти, напівпʼянички, дають інтерв’ю». Суркіс – про критику Шовковського
4 листопада, 16:54
Головним арбітром гри виступить словенець Славко Вінчич
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
11 листопада, 11:53
Олександр Зубков скоро матиме сорок проведених матчів за збірну України (наразі їх 37)
Зубков став найкращим вінгером року в Туреччині
12 листопада, 01:28
Шевченко: Ми знаємо, що таке смерть безневинних людей і відчуття страху за своїх рідних
Перед грою Франція – Україна Шевченко вшанував пам’ять жертв терактів у Парижі
13 листопада, 16:12
Бельгія вперше за 20 років втратила очки з Казахстаном
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 15 листопада
16 листопада, 14:52

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua