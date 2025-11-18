Жіноча збірна України з футболу оголосила склад на поєдинки із Шотландією й Австрією

У листопаді українки проведуть заключний цього року навчально-тренувальний збір

Матчі із Шотландією й Австрією відбудуться в межах турніру She Plays

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко оголосив імена футболісток, викликаних для участі в товариських матчах із командами Шотландії та Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У листопаді українки проведуть заключний цього року навчально-тренувальний збір, під час якого перевірять свої сили в товариських поєдинках зі збірними Шотландії й Австрії. Матчі відбудуться в межах турніру She Plays, який пройде в Іспанії та об’єднає вісім національних жіночих збірних.

У цих зустрічах Володимир Пятенко розраховує на 24 виконавиць.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Катерина Боклач («Нант», Франція).

Захисники: Соломія Куп’як («Колос» Ковалівка), Катерина Корсун, Марина Шайнюк (обидві – «Ворскла» Полтава), Яна Котик, Ольга Басанська, Анна Петрик (усі – «Металіст 1925» Харків), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина).

Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – «Колос» Ковалівка), Натія Панцулая («Сістерс» Одеса), Дар’я Апанащенко, Вікторія Гірин, Лідія Заборовець (усі – «Металіст 1925» Харків), Вікторія Радіонова, Яна Калініна (обидві – «Ворскла» Полтава), Юлія Христюк («Олд Домініон», США).

Нападники: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Інна Глущенко («Лілль», Франція), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Таня Бойчук («Монреаль Роузес», Канада).

Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії на Муніципальному стадіоні «Чапін» (Херес, Іспанія). Початок заплановано на 13:00 за київським часом.

Уже за три дні на українську команду чекатиме нове випробування – поєдинок зі збірною Австрії, представником Ліги А в Лізі націй. Гра відбудеться 1 грудня на стадіоні «Ель Пальмар» (Кадіс, Іспанія). Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Розклад матчів турніру She Plays

27.11. Фінляндія – Австрія

28.11. Шотландія – Україна

28.11. Швейцарія – Бельгія

01.12. Австрія – Україна

01.12. Бельгія – Фінляндія

02.12. Уельс – Швейцарія

02.12. Шотландія – Китай

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».