Виконком УЄФА затвердив господаря жіночого Євро-2029 з футболу: де пройде турнір

Виконавчий комітет УЄФА затвердив заявку Німеччини на проведення жіночого чемпіонату Європи-2029 із футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Євро-2029 стане 15-м в історії жіночим чемпіонатом Європи з футболу.

Під час голосування Німеччина випередила в тендері Польщу та спільну заявку Данії і Швеції.

Форум проходитиме влітку 2029 року у восьми містах: Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Ганновері, Лейпцизі, Мюнхені та Вольфсбурзі.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3