Поліція затримала футболіста збірної Англії, який вдарив головою відвідувача бару

Поліція відпустила Тоні під заставу, розслідування продовжується

Нападника саудівського «Аль-Ахлі» та збірної Англії Айвена Тоні було заарештовано поліцією за підозрою в завданні удару головою відвідувачу бару в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Зазначається, що постраждалий схопив Тоні за шию, щоб зробити з ним селфі, після чого 29-річний футболіст вдарив його головою. За словами свідка, після цього у постраждалого з'явилася кров. Йому надали медичну допомогу через отримані травми – у тому числі зламаний ніс, а також зламані пальці.

«29-річного підозрюваного було заарештовано на місці злочину за підозрою у двох випадках нападу та одному випадку хуліганства. Його відпустили під заставу, розслідування продовжується», – йдеться у заяві лондонської поліції.

Востаннє Тоні викликався до збірної Англії у червні цього року. У складі команди він провів 7 поєдинків та забив 1 гол.

У поточному сезоні він відзначився 12 голами та 2 асистами у 18 матчах за «Аль-Ахлі».

