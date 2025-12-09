Головна Спорт Новини
Поліція затримала футболіста збірної Англії, який вдарив головою відвідувача бару

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Поліція затримала футболіста збірної Англії, який вдарив головою відвідувача бару
У складі збірної Англії Тоні провів 7 поєдинків та забив 1 гол

Поліція відпустила Тоні під заставу, розслідування продовжується

Нападника саудівського «Аль-Ахлі» та збірної Англії Айвена Тоні було заарештовано поліцією за підозрою в завданні удару головою відвідувачу бару в Лондоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Зазначається, що постраждалий схопив Тоні за шию, щоб зробити з ним селфі, після чого 29-річний футболіст вдарив його головою. За словами свідка, після цього у постраждалого з'явилася кров. Йому надали медичну допомогу через отримані травми – у тому числі зламаний ніс, а також зламані пальці.

«29-річного підозрюваного було заарештовано на місці злочину за підозрою у двох випадках нападу та одному випадку хуліганства. Його відпустили під заставу, розслідування продовжується», – йдеться у заяві лондонської поліції.

Востаннє Тоні викликався до збірної Англії у червні цього року. У складі команди він провів 7 поєдинків та забив 1 гол.

У поточному сезоні він відзначився 12 голами та 2 асистами у 18 матчах за «Аль-Ахлі».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

