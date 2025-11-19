Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим.

Головний тренер брянського «Динамо», ексгравець збірних СРСР, Росії та київського «Динамо» Андрій Канчельскіс розповів про майбутню поїздку до Англії, де, будучи футболістом, виступав за «Манчестер Юнайтед», «Евертон» «Манчестер Сіті» та «Саутгемптон». Про це повідомляє «Главком».

«Мене вже кілька разів запрошували на новий стадіону «Евертона». Знаю, що у роздягальні висить моя футболка. Я багато разів був на «Гудісон Парк», там висіла моя фотографія, а на новому вирішили майку повісити. Не хочу оцінювати свій час у «Евертоні», хай інші це зроблять. Мені приємно, що й уболівальники пам'ятають про мене, чудово ставляться.

«Евертон» дуже хотів, щоб я відвідав відкриття нового стадіону, але я тоді працював з командою, тому не зміг приїхати. Зараз з'явилася така можливість, тож я вже взяв квитки. 2 грудня полечу на два тижні до Англії. За цей час планую потрапити і на «Евертон», і на «Манчестер Юнайтед». Можливо навіть на «Сіті» схожу. Дуже хочу зустріти [колишнього головного тренера «МЮ» сера Алекса] Фергюсона, тоді обов'язково з ним поспілкуємось. Зараз, щоправда, така подорож стала дуже дорогою: квитки, готелі, їжа. До того ж ще й летіти потрібно з пересадкою в Туреччині. За часом теж стало дуже довше.

Стажування у [головного тренера «Евертона» Девіда] Мойєса? Можна сказати, для цього й їду. Мені дуже подобається простота Девіда у спілкуванні. Дуже хочу підглянути для себе, як він працює в «Евертоні». Цікаво оцінити тренувальний процес, побачити, як англійські команди працюють у нових умовах. Пам'ятаю, як у наші дні на базі «Манчестер Юнайтед» було лише одне поле, а зараз їх понад десять. Щоправда, до добрих результатів це чомусь не призводить», — сказав Канчельскіс у розмові з російськими пропагнадистами.

Нагадаємо, колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс у березні незаконно відвідував анексований Росією український Крим.

Клуб Канчельскіса брянське «Динамо» проводило у Криму навчально-тренувальні збори.

Канчельскіс на територію окупованого Криму разом з іншими російськими футболістами та тренерами брянського «Динамо» потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України. Своїми діями він порушив законодавство України.

Варто зазначити, що в КК України є стаття про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі).

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса продовжує проживати у Кропивницькому.