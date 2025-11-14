Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські вболівальники скандували знамениті слова на трибунах Парк-де-Пренс

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Українські вболівальники скандували знамениті слова на трибунах Парк-де-Пренс
Вболівальники харківського «Металіста» поклали початок гаслу спротиву діям РФ
фото: УАФ/Дан Балашов

Традиційні кричалки змогли почути і французи

На домашньому стадіоні паризького гранда «ПСЖ» під час футбольного матчу відбору на чемпіонат світу-2026 між збірними Франції та України (4:0) увечері 13 листопада пролунав потужний політичний меседж. Про це повідомляє «Главком»

Тисячі присутніх на стадіоні фанатів виконали резонансну пісню «Путін – х###о» під час першого тайму на 37-й хвилині. Цей момент миттєво привернув увагу коментаторів прямого ефіру Віталія Волочая та Вадима Скічка. Вони із захопленням відзначили, що кричалка лунала з «типовим французьким акцентом через м'яку літеру «л», констатувавши: Парк-де-Пренс такого ще не чув. «Це прекрасно!» – прозвучало в ефірі від Волочая, підкреслюючи емоційну силу моменту.

Слова цієї пісні вперше були публічно заспівані українськими вболівальниками у Харкові навесні 2014 року. Вона виникла як безпосередня і гостра реакція на окупацію РФ Кримського півострова та початок російського вторгнення на Донбас. Окрім неї, пізніше також прозвучало гасло «Хто не скаче – той москаль». 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: фанати Збірна України чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні, 12 листопада, дівчинці виповнилося 8 років
Роналду чуттєво привітав доньку з днем народження
12 листопада, 15:06
Кріштіану Роналду виступає за збірну Португалії із серпня 2003 року
Роналду заявив, що чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар'єрі
11 листопада, 15:32
Поле стадіону «Ті-ді Плейс Стедіум» у місті Оттава було засипане снігом
Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу
11 листопада, 09:11
Дестіні Удоджі провів дванадцять матчів за національну збірну Італії
Захиснику «Тоттенгема» погрожували пістолетом за відмову в співпраці
6 листопада, 16:50
Ігал Бродкін з 2009 року був у когорті вболівальників «Реала Мадрида»
Під час матчу «Реала Мадрида» з «Барселоною» на трибунах загинув вболівальник
2 листопада, 00:48
В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 23:57
Світлана Гомбоєва неодноразово відвідувала анексований Крим у 2022 та 2023 роках
ГУР опублікував нові дані про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну
20 жовтня, 11:07
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
17 жовтня, 12:55
40-річний Роналду у сезоні-2025/26 заробить $280 млн у клубі
Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста світу
17 жовтня, 09:18

Новини

Українські вболівальники скандували знамениті слова на трибунах Парк-де-Пренс
Українські вболівальники скандували знамениті слова на трибунах Парк-де-Пренс
Пакистан вдався до додаткових заходів безпеки перед міжнародними матчами з крикету
Пакистан вдався до додаткових заходів безпеки перед міжнародними матчами з крикету
70-річний викладач Кулєшков піднявся на п'єдестал турніру з дзюдо
70-річний викладач Кулєшков піднявся на п'єдестал турніру з дзюдо
Алькарас чи Сіннер? Визначилося ім'я першої ракетки за підсумком 2025 року
Алькарас чи Сіннер? Визначилося ім'я першої ракетки за підсумком 2025 року
Україна розгромно поступилася Франції у відборі на Чемпіонат світу-2026
Україна розгромно поступилася Франції у відборі на Чемпіонат світу-2026
Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Францією
Став відомий стартовий склад збірної України на гру з Францією

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Сьогодні, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua