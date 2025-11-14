Українські вболівальники скандували знамениті слова на трибунах Парк-де-Пренс

Традиційні кричалки змогли почути і французи

На домашньому стадіоні паризького гранда «ПСЖ» під час футбольного матчу відбору на чемпіонат світу-2026 між збірними Франції та України (4:0) увечері 13 листопада пролунав потужний політичний меседж. Про це повідомляє «Главком».

Тисячі присутніх на стадіоні фанатів виконали резонансну пісню «Путін – х###о» під час першого тайму на 37-й хвилині. Цей момент миттєво привернув увагу коментаторів прямого ефіру Віталія Волочая та Вадима Скічка. Вони із захопленням відзначили, що кричалка лунала з «типовим французьким акцентом через м'яку літеру «л», констатувавши: Парк-де-Пренс такого ще не чув. «Це прекрасно!» – прозвучало в ефірі від Волочая, підкреслюючи емоційну силу моменту.

Слова цієї пісні вперше були публічно заспівані українськими вболівальниками у Харкові навесні 2014 року. Вона виникла як безпосередня і гостра реакція на окупацію РФ Кримського півострова та початок російського вторгнення на Донбас. Окрім неї, пізніше також прозвучало гасло «Хто не скаче – той москаль».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».