Українці врятували клуб: «Жирона» з боями пробилася до 1/32 фіналу Кубка Іспанії

Уперше в історії топ-5 ліг Європи три українці з'явилися на полі разом

Гравці національної збірної Віктор Циганков та Владислав Ванат відзначилися голами

Футбольний клуб «Жирона» здобув важку виїзну перемогу в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії. Про це повідомляє «Главком».

Каталонці, які невдало почали сезон Ла Ліги останнім місцем після десяти турів, обіграли команду «Констанція» з п'ятого дивізіону – Терсера Федерасьйон. У стартовому складі з'явився один українець – воротар Владислав Крапивцов, але на заміну вийшли Віктор Циганков (59-та хвилина) та Владислав Ванат (75-та хвилина). Основний час завершився нічиєю (1:1): спершу рахунок відкрив найкращий гравець минулого матчу для «Жирони» в іспанському чемпіонаті Крістіан Стуані на 39-й хвилині. Після серії замін «Констанція» таки знайшла момент для реалізації, який завершив запасний гравець Джоан Сосіас на 77-й хвилині.

Доля матчу вирішувалася в додатковий час. Перші десять хвилин відзначилися лише обопільними замінами в командах, але усе найцікавіше відбулося в заключні 20 хвилин. Спочатку Віктор Циганков з гольовою передачею від Владислава Ваната розіграли чудову комбінацію та знову вивели «жиронців» уперед (1:2), а потім Владислав і сам відзначився забитим м'ячем, закріпивши перевагу для свого клубу (1:3). На останній хвилині Пау Гарсія скоротив до мінімальної різниці ситуацію на полі (2:3), але фінальний свисток зупинив камбек андердога матчу.

Минулого року «Жирони» невдало виступила в Кубку Короля, де вона у серії пенальті у другому ж раунді (1/32 фіналу) поступилася команді з четвертого кошика «Уніон Депортіва Логроньєс» (0:0, 3:4). Наступна стадія цьогорічного розіграшу турніру відбуватиметься третього грудня і складатиметься з одного матчу, який «жиронці» проведуть на виїзді як більш рейтингова команда.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».