Українці врятували клуб: «Жирона» з боями пробилася до 1/32 фіналу Кубка Іспанії

glavcom.ua
Українці врятували клуб: «Жирона» з боями пробилася до 1/32 фіналу Кубка Іспанії
Уперше в історії топ-5 ліг Європи три українці з'явилися на полі разом
Джерело: Офіційний сайт «Жирони»

Гравці національної збірної Віктор Циганков та Владислав Ванат відзначилися голами

Футбольний клуб «Жирона» здобув важку виїзну перемогу в матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії. Про це повідомляє «Главком»

Каталонці, які невдало почали сезон Ла Ліги останнім місцем після десяти турів, обіграли команду «Констанція» з п'ятого дивізіону – Терсера Федерасьйон. У стартовому складі з'явився один українець – воротар Владислав Крапивцов, але на заміну вийшли Віктор Циганков (59-та хвилина) та Владислав Ванат (75-та хвилина). Основний час завершився нічиєю (1:1): спершу рахунок відкрив найкращий гравець минулого матчу для «Жирони» в іспанському чемпіонаті Крістіан Стуані на 39-й хвилині. Після серії замін «Констанція» таки знайшла момент для реалізації, який завершив запасний гравець Джоан Сосіас на 77-й хвилині. 

Доля матчу вирішувалася в додатковий час. Перші десять хвилин відзначилися лише обопільними замінами в командах, але усе найцікавіше відбулося в заключні 20 хвилин. Спочатку Віктор Циганков з гольовою передачею від Владислава Ваната розіграли чудову комбінацію та знову вивели «жиронців» уперед (1:2), а потім Владислав і сам відзначився забитим м'ячем, закріпивши перевагу для свого клубу (1:3). На останній хвилині Пау Гарсія скоротив до мінімальної різниці ситуацію на полі (2:3), але фінальний свисток зупинив камбек андердога матчу. 

Минулого року «Жирони» невдало виступила в Кубку Короля, де вона у серії пенальті у другому ж раунді (1/32 фіналу) поступилася команді з четвертого кошика «Уніон Депортіва Логроньєс» (0:0, 3:4). Наступна стадія цьогорічного розіграшу турніру відбуватиметься третього грудня і складатиметься з одного матчу, який «жиронці» проведуть на виїзді як більш рейтингова команда. 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Віктор Циганков ФК Жирона

