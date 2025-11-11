Головна Спорт Новини
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
Головним арбітром гри виступить словенець Славко Вінчич
фото: UEFA

Гру Франція – Україна судитиме інтернаціональна бригада арбітрів

На матчі відбору до чемпіонату світу Франція – Україна, який відбудеться 13 листопада в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» (початок – о 21:45 за Києвом), працюватиме інтернаціональна суддівська бригада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним арбітром виступить словенець Славко Вінчич. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Томаш Кланчнік та Андраш Ковачич.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме також словенський спеціаліст Раде Обренович, а за роботу системи ВАА відповідатимуть німці Бастіан Данкерт та Бенжамін Бранд.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

