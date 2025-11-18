Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український тренер втратив роботу у Киргизстані, бо матюкався на футболістів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Український тренер втратив роботу у Киргизстані, бо матюкався на футболістів
Під керівництвом Пучкова команда «Мурас Юнайтед» ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату країни

63-річний Пучков тренував «Мурас Юнайтед» у 2024 та 2025 роках

Президент Футбольного союзу Киргизстану Камчібек Ташієв розповів, що українця Сергія Пучкова звільнили з посади головного тренера клубу «Мурас Юнайтед» через те, що він вживав нецензурну лексику щодо футболістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News.kg.

«Знаєте, чому я зняв із поста Сергія Пучкова? Він сварить футболістів поганими словами. Матюкається дуже грубо. Якщо людина не вміє стримувати свої емоції та зачіпає честь футболістів, вона не працюватиме тренером у Киргизстані», – заявив Ташієв.

63-річний Пучков тренував «Мурас Юнайтед» у 2024 та 2025 роках. Під його керівництвом команда ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату країни, а також виграла Кубок Киргизстану.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє Норвегія їздила на ЧС з легендарним Уле Гуннаром Сульшером, який тренував Ерлінга Голанда у «Молде»
Результати матчів європейського відбору на чемпіонат світу за 16 листопада
17 листопада, 13:11
Фінал чемпіонату Європи з футболу у 2028 році пройде на «Уемблі»
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
13 листопада, 12:39
Матч у групі D між збірними України та Ісландії відбудеться 16 листопада у Варшаві
Збірна Ісландії з футболу оголосила склад на матчі з Україною і Азербайджаном
7 листопада, 11:50
За словами дівчина затриманого тренера, Дмитро не відповідає на дзвінки та повідомлення
Курйоз із затримання охоронця Джолі. Стало відомо, хто супроводжував акторку в Україні
6 листопада, 13:12
Молодіжна збірна України 14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) зіграє з Туреччиною
Молодіжна збірна України з футболу оголосила склад на матчі з Туреччиною та Албанією
4 листопада, 15:18
«Класичне» дербі стало головною окрасою 1/8 фіналу
Стали відомі всі чвертьфіналісти Кубку України з футболу
30 жовтня, 19:51
Мартінес негайно спробував надати допомогу постраждалому чоловіку
Воротар «Інтера» на смерть збив 81-річного чоловіка на кріслі колісному: деталі трагедії
28 жовтня, 14:55
В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 23:57
Володимир Гранат відомий за виступами за московські «Динамо» та «Спартак»
Російський футболіст, який грав на чемпіонаті світу, потрапив до бази «Миротворця»
20 жовтня, 14:54

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua