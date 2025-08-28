Російський тренер обізвав американців «тупими», бо у нього виникли проблеми з паспортом США

Жулін: У мене американський паспорт закінчується, і мені, швидше за все, його не продовжать...

Титулований російський тренер з фігурного катання Олександр Жулін розповів, що термін дії його американського паспорта добігає кінця. За словами Жуліна, найімовірніше, його не продовжать. Про це повідомляє «Главком».

Жулін жив у США у 1992-2006 роках.

«У мене, до речі, американський паспорт закінчується, і мені, швидше за все, його не продовжать, тому що я не зміг показати їм те, що я п'ять років прожив в Америці безвиїзно. Я не міг знайти документи. Я не зміг знайти адреси, де жив. Я не зміг надати їм кредитних карток, бо в мене їх не залишилося. Я не зміг показати яку зарплату я там отримував. Я не мав такого поняття як зарплата, бо платили готівкою. Звичайно, я потім податки все одно платив. Показав їм п'ять років податкової декларації з 2000 по 2006 рік. Вони кажуть: цього недостатньо. Запитували, може, я у в'язниці сидів, може, ще щось. Хоч би що вони запитали – у мене нічого немає, я не можу їм довести. Як Задорнов казав, «тупі просто»! Не можу! Реально вже не знаю, за що хапатися», – заявив Жулін.

Він також розповів, для чого йому був потрібний паспорт США

«Мені просто так було комфортно з американським паспортом – нікуди віза не потрібна. Це єдине супердосягнення моє – що я скрізь літав, окрім Китаю, потрібна в Китаї. А взагалі, з американським паспортом можна в усьому світі їздити без віз, це дуже зручно. Отже, все, я російська людина», – сказав 62-річний Жулін.

Жулін у парі з Майєю Усовою був срібним призером Олімпійських ігор (1994 рік), бронзовим призером Олімпійських ігор (1992 рік), чемпіоном світу (1993 рік) та чемпіоном Європи (1993 рік). Як тренер привів до олімпійського золота 2006 року Тетяну Навку та Романа Костомарова, а пара Вікторії Синициної та Микити Кацалапова під його керівництвом здобула срібні нагороди Ігор у 2022 році.

Нагадаємо, жіноча збірна Росії з боротьби перед чемпіонатом світу провела фотосесію на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна.

Чемпіонат світу з трьох видів боротьби відбудеться з 13 по 21 вересня в Загребі. (Хорватії).

Борчині жіночої збірної Росії з боротьби, які отримали від проросійської Міжнародної федерації боротьби (UWW) нейтральний статус, на підготовчому зборі до світової першості влаштували фотосесію на тлі портрета російського диктатора Володимира Путіна.