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    Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 11 лютого

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    Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Іграх - Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 11 лютого
    Владислав Гераскевич провів мовчазний протест на Іграх
    фото: Супільне

    Збірна України вдруге зупинилася за крок від медалі

    Сьомий медальний день Олімпіади в Пекіні ледве не приніс першу нагороду збірній Україні. Біатлоністка Юлія Джима чудово пробігла спринтерську гонку, а піднятися на п’єдестал їй завадила хиба на другому вогневому рубежі. Киянка, як видно, поступово підбирається до призової трійки. В індивідуальній гонці вона була десятою, сьогодні – восьмою.

    Зазначимо, що випустили з карантину Олену Білосюк, і тепер у нас вистачає біатлоністок на естафету.

    Скелетонист Владислав Гераскевич провів мовчазний протест між заїздами. Він вийшов на камеру з плакатом «Ні війні в Україні». Змагання Владислав завершив на 18-й позиції.

    Серед інших українців відзначимо стрибунів з трампліна Віталія Калиниченко та Євгена Марусяка. Вони успішно подолали кваліфікацію.

    Зі світовим рекордом завершив забіг на 10 000 метрів ковзаняр зі Швеції Нільс Ван дер Пул. Це – його друга перемога в Пекіні.

    В медальному заліку продовжує лідирувати Німеччина.

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    Тим часом не вщухає скандал з допінгом, який виявили в організмі фігуристки Каміли Валієвої. Чи дискваліфікувати спортсменку – вирішить Спортивний арбітражний суд.

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    Теги: Олімпіада фігурне катання скелетон Владислав Гераскевич
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    Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 11 лютого