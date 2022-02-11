Олімпіада-2022: медальний залік після змагань 11 лютого

Збірна України вдруге зупинилася за крок від медалі

Сьомий медальний день Олімпіади в Пекіні ледве не приніс першу нагороду збірній Україні. Біатлоністка Юлія Джима чудово пробігла спринтерську гонку, а піднятися на п’єдестал їй завадила хиба на другому вогневому рубежі. Киянка, як видно, поступово підбирається до призової трійки. В індивідуальній гонці вона була десятою, сьогодні – восьмою.

Зазначимо, що випустили з карантину Олену Білосюк, і тепер у нас вистачає біатлоністок на естафету.

Скелетонист Владислав Гераскевич провів мовчазний протест між заїздами. Він вийшов на камеру з плакатом «Ні війні в Україні». Змагання Владислав завершив на 18-й позиції.

Серед інших українців відзначимо стрибунів з трампліна Віталія Калиниченко та Євгена Марусяка. Вони успішно подолали кваліфікацію.

Зі світовим рекордом завершив забіг на 10 000 метрів ковзаняр зі Швеції Нільс Ван дер Пул. Це – його друга перемога в Пекіні.

В медальному заліку продовжує лідирувати Німеччина.

Тим часом не вщухає скандал з допінгом, який виявили в організмі фігуристки Каміли Валієвої. Чи дискваліфікувати спортсменку – вирішить Спортивний арбітражний суд.