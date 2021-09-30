Роналду покращив рекорд Касільяса в Лізі чемпіонів

Нападник «Манчестер Юнайтед» провів 178 матчів у турнірі

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду побив рекорд іспанського екс-футболіста Ікера Касільяса, який виступав за мадридський «Реал». Португалець взяв участь у 178-му матчі в Лізі чемпіонів. Він вийшов у стартовому складі команди в протистоянні з «Вільярреалом», а на п’ятій компенсованій хвилині приніс манкуніанцям перемогу (2:1).

За шість сезонів у «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду провів 292 матчі, забив 118 м'ячів і завоював дев'ять трофеїв, включаючи три титули в АПЛ і титул в Лізі чемпіонів. Після цього він виступав за мадридський «Реал» і туринський «Ювентус». Роналду є найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних.

Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів традиційно пройдуть протягом двох днів – 19 і 20 жовтня.

Всі результати другого туру Ліги чемпіонів.