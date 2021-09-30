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    Роналду покращив рекорд Касільяса в Лізі чемпіонів

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    Кріштіану Роналду встановив чергове досягнення - Роналду покращив рекорд Касільяса в Лізі чемпіонів
    Кріштіану Роналду встановив чергове досягнення
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Манчестер Юнайтед» провів 178 матчів у турнірі

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду побив рекорд іспанського екс-футболіста Ікера Касільяса, який виступав за мадридський «Реал». Португалець взяв участь у 178-му матчі в Лізі чемпіонів. Він вийшов у стартовому складі команди в протистоянні з «Вільярреалом», а на п’ятій компенсованій хвилині приніс манкуніанцям перемогу (2:1).

    За шість сезонів у «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду провів 292 матчі, забив 118 м'ячів і завоював дев'ять трофеїв, включаючи три титули в АПЛ і титул в Лізі чемпіонів. Після цього він виступав за мадридський «Реал» і туринський «Ювентус». Роналду є найкращим бомбардиром в історії всіх національних збірних.

    Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів традиційно пройдуть протягом двох днів – 19 і 20 жовтня.

    Всі результати другого туру Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Роналду покращив рекорд Касільяса в Лізі чемпіонів