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    Вражаючий нокаут: непереможний американець виніс 130-кілограмового суперника за канати рингу (відео)

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    Кассіус Чейні відчув у собі міць тезки Кассіуса Клея, відомішого як Могаммед Алі - Вражаючий нокаут: непереможний американець виніс 130-кілограмового суперника за канати рингу (відео)
    Кассіус Чейні відчув у собі міць тезки Кассіуса Клея, відомішого як Могаммед Алі
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    Найцікавіше, що постраждалий зміг повернутися на поміст

    Видовищний епізод трапився під час боксерського вечора в Оксон-Гіллі (США), на рингу MGM National Harbor. У зустрічі важкоатлетів американець Кассіус Чейні (16-0, 10 КО) у першому раунді відправив свого земляка Джоеля Кадла (8-3-2, 5 КО) в нокдаун і той буквально вилетів з рингу. Зрозуміло, що бій після цього довго не протривав.

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    Помітно вищий Чейні (198 см) за рахунок розмаху рук отримав таку велику перевагу.

    Кадл, правда, після видовищного вильоту піднявся і як ні в чому не бувало піднявся в ринг, навіть зобразив повну готовність продовжувати бій, але після першого ж удару його помітно повело в сторону і рефері вирішив не ризикувати здоров'ям спортсмена.

    Для 32-річного Кассіуса це вже 16-я перемога поспіль, 29-річний Кадл вперше програв нокаутом.

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    бокс Кассіус Чейні Джоель Кадл
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