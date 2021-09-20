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    Подкопаєва вперше показала народжену в США доньку

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    Щаслива родина - Подкопаєва вперше показала народжену в США доньку
    Щаслива родина
    Фото: instagram

    Третій дитині дворазової олімпійської чемпіонки виповнилося два роки

    Лілія Подкопаєва показала свою третю дитину. Евеліні вже виповнилося два роки, я дворазова олімпійська чемпіонка вирішила показати шанувальникам її на фото. Світлини колишня гімнастка виклала на своїй сторінці в соцмережах.

    «З Днем Народження, Щастя», – підписала фото Лілія.

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    Подкопаєва виховує трьох дітей. Батько Евеліни – американський бізнесмен Ігор Дубинський.

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    Лілія також виховує сина Вадима і доньку Кароліну, яку назвали на честі хресної мами Ані Лорак.

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    Теги: Олімпіада Лілія Подкопаєва
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    Подкопаєва вперше показала народжену в США доньку