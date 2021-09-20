Подкопаєва вперше показала народжену в США доньку
Щаслива родина
Фото: instagram
Третій дитині дворазової олімпійської чемпіонки виповнилося два роки
Лілія Подкопаєва показала свою третю дитину. Евеліні вже виповнилося два роки, я дворазова олімпійська чемпіонка вирішила показати шанувальникам її на фото. Світлини колишня гімнастка виклала на своїй сторінці в соцмережах.
«З Днем Народження, Щастя», – підписала фото Лілія.
Подкопаєва виховує трьох дітей. Батько Евеліни – американський бізнесмен Ігор Дубинський.
Лілія також виховує сина Вадима і доньку Кароліну, яку назвали на честі хресної мами Ані Лорак.
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