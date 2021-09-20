Подкопаєва вперше показала народжену в США доньку

Третій дитині дворазової олімпійської чемпіонки виповнилося два роки

Лілія Подкопаєва показала свою третю дитину. Евеліні вже виповнилося два роки, я дворазова олімпійська чемпіонка вирішила показати шанувальникам її на фото. Світлини колишня гімнастка виклала на своїй сторінці в соцмережах.

«З Днем Народження, Щастя», – підписала фото Лілія.

Подкопаєва виховує трьох дітей. Батько Евеліни – американський бізнесмен Ігор Дубинський.

Лілія також виховує сина Вадима і доньку Кароліну, яку назвали на честі хресної мами Ані Лорак.